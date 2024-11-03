Küresel Isınma ve Teknoloji Paradoksu

Profesyonellerin kullandığı yüksek frekanslı cihazların yanı sıra, her birimizin evinde yer alan ve pek çoğu nesnelerin interneti olarak bilinen IOT, yani fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağına bağlı cihazların karbondioksit salınımı küresel ısınma anlamında ciddi tehlike arz ediyor.

Bu teknolojik cihazlardan bahsederken öyle çok büyük anlamlar yüklemeyin; ev ortamında kullanılan televizyon, tablet, telefon, akıllı süpürge, buzdolabı, güvenlik kameraları gibi dijital nesneler normal karbondioksit salınımın yanı sıra, doğru kullanılmadığında daha da fazla karbondioksit salınımı gerçekleştiriyor.

Bu karbondioksit hem doğrudan insana zarar veriyor hem de uzun vadede sera gazı etkisi yaratarak küresel ısınmaya sebep oluyor.

Sadece cep telefonunu sürekli şarjda tutmanın, şarj cihazını sürekli prizde takılı bırakmanın bir yılda 7 kilogramdan fazla karbondioksit gazı ürettiğini biliyor musunuz? İşte son yıllarda sıkça rastladığımız yazın çok büyük orman yangınları; kış aylarında sel felaketleri, aşırı yağışlar, kasırgalar, hortumlar; kutuplardaki buzulların erimesi ve iklim değişikliklerinin bir nedeni de dijital nesnelerin doğru kullanılmayışı.