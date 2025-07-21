Kuracağın Yeni İşin Sana Kaça Patlayacağını Söylüyoruz!

Yeni bir iş kurmak, içini heyecanla dolduran o harika hayallere ulaşmak çok heyecanlı. Ama herşeyde olduğu gibi burada da bizi bekleyen büyük masrafları söz konusu... Bir ofis kiralarım, biraz ekipman alırım, hallederim! diye başlarsın, sonra hop, tabela parasından vergi danışmanına kadar sayısız kalem fatura gelir.

Peki sen bu işe girersen cüzdanın tam olarak ne kadar incelir? Birkaç soruda sana özel maliyet tahminini yapıyoruz. Haydi, öğrenelim!