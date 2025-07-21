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Kuracağın Yeni İşin Sana Kaça Patlayacağını Söylüyoruz!

etiket Kuracağın Yeni İşin Sana Kaça Patlayacağını Söylüyoruz!

ZerGO
Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
21.07.2025 - 15:32

Yeni bir iş kurmak, içini heyecanla dolduran o harika hayallere ulaşmak çok heyecanlı. Ama herşeyde olduğu gibi burada da bizi bekleyen büyük masrafları söz konusu... Bir ofis kiralarım, biraz ekipman alırım, hallederim! diye başlarsın, sonra hop, tabela parasından vergi danışmanına kadar sayısız kalem fatura gelir. 

Peki sen bu işe girersen cüzdanın tam olarak ne kadar incelir? Birkaç soruda sana özel maliyet tahminini yapıyoruz. Haydi, öğrenelim!

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1. Çalışma alanını nasıl planlıyorsun?

2. Ekip ihtiyacın nedir?

3. Dijital altyapıya yatırım planın?

4. İlk stok veya ekipman bütçesi?

5. Dekorasyon beklentin ne düzeyde?

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6. Reklam ve tanıtım için planın?

7. Satın alma süreçlerini nasıl yöneteceksin?

8. Hukuki ve finansal işler için planın?

9. İşe başlama süren?

Minimal Başlangıç – 200.000 TL Altı

Sen tam bir “Adım adım ilerlerim, cebimi sarsmam” tipisin. Mümkün olan her şeyi tek başına halletmeyi planlıyor, dijitalde de işleri minimum seviyede tutuyorsun. Elbette sürpriz masraflar yine de kapıda ama senin modelin kontrollü ve düşük bütçeli başlangıç için uygun. Küçük adımların sonunda büyüyecek kocaman bir hayalin var!

Orta Ölçekli Yatırım – 200.000 – 500.000 TL

Biraz daha konfor, biraz daha profesyonellik isteyenlerdensin. Ofis dekorasyonu, ufak bir ekip ve dijital altyapıya yatırım yapmayı düşünüyorsun. Açılış kampanyası, sosyal medya yönetimi, tedarik süreçleri gibi kalemleri de hesaba katıyorsun. Bu model sağlam bir hazırlık ve orta ölçekli bir sermaye gerektiriyor ama gözünü korkutmasın, iyi planlarsan seni çok güzel yerlere taşır.

Büyük Yatırım – 500.000 – 1.000.000 TL

Sen daha baştan işi ciddiye almışsın. Profesyonel ekip, detaylı altyapı, yüksek stok ve güçlü reklam kampanyaları planlıyorsun. Bu modelde bütçe ciddi ama karşılığında yüksek potansiyel de var. Finansal danışmanlık almayı ve satın alma süreçlerini dijital platformlardan yönetmeyi unutma. Özellikle ZerGO gibi B2B pazaryerleri sana fiyat avantajı ve tedarik kolaylığı sağlar.

Mega Proje – 1.000.000 TL ve Üzeri

Tam bir vizyoner ruhu taşıyorsun! Daha baştan markanı büyütmek, sektörde güçlü konum kazanmak istiyorsun. Büyük depo, kalabalık ekip, kapsamlı yazılım altyapısı, profesyonel reklam kampanyaları… Bu hayal için hem ciddi bir sermaye hem de sağlam bir strateji şart. Sadece başlangıç değil, sürdürülebilirlik de kritik. Bütçeni akıllıca yönet, tedarikte ZerGO gibi uzman platformlardan destek al, yoksa her şey plansızca hızla erir.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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