Kuracağın Yeni İşin Sana Kaça Patlayacağını Söylüyoruz!
Yeni bir iş kurmak, içini heyecanla dolduran o harika hayallere ulaşmak çok heyecanlı. Ama herşeyde olduğu gibi burada da bizi bekleyen büyük masrafları söz konusu... Bir ofis kiralarım, biraz ekipman alırım, hallederim! diye başlarsın, sonra hop, tabela parasından vergi danışmanına kadar sayısız kalem fatura gelir.
Peki sen bu işe girersen cüzdanın tam olarak ne kadar incelir? Birkaç soruda sana özel maliyet tahminini yapıyoruz. Haydi, öğrenelim!
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1. Çalışma alanını nasıl planlıyorsun?
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2. Ekip ihtiyacın nedir?
3. Dijital altyapıya yatırım planın?
4. İlk stok veya ekipman bütçesi?
5. Dekorasyon beklentin ne düzeyde?
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6. Reklam ve tanıtım için planın?
7. Satın alma süreçlerini nasıl yöneteceksin?
8. Hukuki ve finansal işler için planın?
9. İşe başlama süren?
Minimal Başlangıç – 200.000 TL Altı
Orta Ölçekli Yatırım – 200.000 – 500.000 TL
Büyük Yatırım – 500.000 – 1.000.000 TL
Mega Proje – 1.000.000 TL ve Üzeri
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İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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