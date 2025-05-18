Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Açıkladı: Yeni Halk Plajları Açılıyor, Kurban Bayramı 9 Gün Olur mu?

'Herkesin başımızın üzerinde yeri var. Biz gelen herkese misafirperverliğimizi gösteririz. İtalya, İspanya, Fransa komşularına bakın, bir de bizim coğrafyamıza, komşularımıza bakın. Ortadoğu coğrafyasındaki her savaştan, karışıklıktan etkileniyoruz, buna rağmen turizm rekorlarına bir bir ulaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

'2022 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize 4,9 milyon yabancı ziyaretçi geldi. 2025 yılı Ocak – Mart döneminde ise ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre %36,4 oranında artarak 6,7 milyon kişi olarak gerçekleşti.' açıklamalarında bulunan Ersoy sözlerin devamında da '2022 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemizi 1,4 milyon yurtdışı ikâmetli vatandaş ziyaret etti. 2025 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize gelen yurtdışı ikâmetli vatandaş ziyaretçi sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre %52,9 oranında artarak 2,2 milyon kişi olarak gerçekleşti. 2022 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 6,3 milyon kişi olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre %40,1 oranında artarak 8,8 milyon kişi olarak gerçekleşti.

2022 yılı Ocak – Mart döneminde turizm geliri 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak – Mart döneminde ise turizm geliri 2022 yılının aynı dönemine göre %48,4 oranında artış göstererek 9,5 milyar dolara ulaştı.' dedi.