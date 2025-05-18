Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Açıkladı: Yeni Halk Plajları Açılıyor, Kurban Bayramı 9 Gün Olur mu?
Kaynak: https://finans.mynet.com/haber/detay/...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz gün Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan Manisa Müzesi’nde dijital medya temsilcileriyle buluştu. Birçok konuya dair açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy yeni halk plajlarının açılacağını belirtirken, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı yönündeki görüşünü de bildirdi. Kültürel çeşitliliğin artırılması ve gece müzeciliğine dair açıklamalar da yapan Ersoy, ülkemizdeki turizm gelirinin arttığını ifade etti.
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Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere değinen Bakan Ersoy, katılımdaki artışa değindi.
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Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın da yer aldığı toplantıda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi:
"Hindistan - Pakistan gerilimi Türkiye’deki turizmi etkiler mi?" diye sorulan Bakan Ersoy,
Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye'nin listenin dördüncü sırasında yer aldığının altını çizen Bakan Ersoy, "Hedefimiz ilk sıralarda yer almak" dedi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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