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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Açıkladı: Yeni Halk Plajları Açılıyor, Kurban Bayramı 9 Gün Olur mu?

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Açıkladı: Yeni Halk Plajları Açılıyor, Kurban Bayramı 9 Gün Olur mu?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.05.2025 - 10:37

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçtiğimiz gün Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında açılışı yapılan Manisa Müzesi’nde dijital medya temsilcileriyle buluştu. Birçok konuya dair açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy yeni halk plajlarının açılacağını belirtirken, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı yönündeki görüşünü de bildirdi. Kültürel çeşitliliğin artırılması ve gece müzeciliğine dair açıklamalar da yapan Ersoy, ülkemizdeki turizm gelirinin arttığını ifade etti.

Kaynak: https://finans.mynet.com/haber/detay/...
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Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere değinen Bakan Ersoy, katılımdaki artışa değindi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklere değinen Bakan Ersoy, katılımdaki artışa değindi.

Bakan Başdanışmanı Tayfun Topal ve Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi'nin eşlik ettiği etkinlikte, 2024'te bir önceki yıla göre etkinlik sayısında %13.8, ziyaretçi ve izleyici sayısında %25’lik artış meydana geldiği belirtildi.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın da yer aldığı toplantıda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi:

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın da yer aldığı toplantıda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi:

2019 yılından bu yana Antalya'da 12, Bodrum'da 4, Çeşme'de 1 olmak üzere 17 ayrı noktada ücretsiz halk plajı yapıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorkun Mahallesi'nde ve Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi'nde Ücretsiz Girişli Halk Plajı yapım işleri başlamış olup 2025 turizm sezonunda hizmete açılacaklardır.

Kültür yolu festivalleri hem sanat hem kültür hem ticaret hem gece müzeciliği alanında büyük bir heyecan yaratıyor. Her sene yeni şehirler katılıyor. Yerel şehirlerdeki idareciler, milletvekilleri 'Bizi de festivale alabilir misiniz?' gibi taleplerle geliyor. Şehrin ekonomisi de hareketleniyor. 81 ilin tamamında festival yapmak gibi bir hayalimiz var.

Sağlık turizmi konusunda kriterler belirledik, hassasiyet gösterdiğimiz bir konu.

"Hindistan - Pakistan gerilimi Türkiye’deki turizmi etkiler mi?" diye sorulan Bakan Ersoy,

"Hindistan - Pakistan gerilimi Türkiye’deki turizmi etkiler mi?" diye sorulan Bakan Ersoy,

'Herkesin başımızın üzerinde yeri var. Biz gelen herkese misafirperverliğimizi gösteririz. İtalya, İspanya, Fransa komşularına bakın, bir de bizim coğrafyamıza, komşularımıza bakın. Ortadoğu coğrafyasındaki her savaştan, karışıklıktan etkileniyoruz, buna rağmen turizm rekorlarına bir bir ulaşıyoruz.' ifadelerini kullandı. 

'2022 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize 4,9 milyon yabancı ziyaretçi geldi. 2025 yılı Ocak – Mart döneminde ise ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre %36,4 oranında artarak 6,7 milyon kişi olarak gerçekleşti.' açıklamalarında bulunan Ersoy sözlerin devamında da '2022 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemizi 1,4 milyon yurtdışı ikâmetli vatandaş ziyaret etti. 2025 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize gelen yurtdışı ikâmetli vatandaş ziyaretçi sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre %52,9 oranında artarak 2,2 milyon kişi olarak gerçekleşti. 2022 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 6,3 milyon kişi olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak – Mart döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 2022 yılının aynı dönemine göre %40,1 oranında artarak 8,8 milyon kişi olarak gerçekleşti.

2022 yılı Ocak – Mart döneminde turizm geliri 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak – Mart döneminde ise turizm geliri 2022 yılının aynı dönemine göre %48,4 oranında artış göstererek 9,5 milyar dolara ulaştı.' dedi.

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye'nin listenin dördüncü sırasında yer aldığının altını çizen Bakan Ersoy, "Hedefimiz ilk sıralarda yer almak" dedi.

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye'nin listenin dördüncü sırasında yer aldığının altını çizen Bakan Ersoy, "Hedefimiz ilk sıralarda yer almak" dedi.

Bakan Ersoy İtalya'da Roma Kolezyumu'nda gerçekleşen 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' sergisinin ardından sırada Troya Operası'nın olduğunu söyledi.

6-9 Haziran arasındaki Kurban Bayramı tatilinin, Ramazan Bayramı gibi 9 güne uzama olasılığıyla ilgili de konuşan Bakan Ersoy, 'Biz tabii ki 9 gün tatil olmasını istiyoruz, sektörün de isteği bu' diyen Ersoy, 'Ama sadece bizim isteğimizle olmuyor. Verilecek kararı hep birlikte bekleyip göreceğiz.' dedi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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