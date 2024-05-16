Külotlu Çorap Cinayeti: Şarkıcı Seçil Çifti için Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi’nin yargılandığı davada savcılık, baba ile kızı için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Seçil Çiftçi, Semih Sevim’i külotlu çorap ile boğduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Baba Çiftçi ise tutuksuz olarak yargılanıyor.