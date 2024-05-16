Külotlu Çorap Cinayeti: Şarkıcı Seçil Çifti için Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi
Külotlu Çorap Cinayeti: Şarkıcı Seçil Çifti için Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi
Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası Cemal Çiftçi’nin yargılandığı davada savcılık, baba ile kızı için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi. Seçil Çiftçi, Semih Sevim’i külotlu çorap ile boğduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Baba Çiftçi ise tutuksuz olarak yargılanıyor.
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İstanbul Sancaktepe’deki bir ormanlık alanda Semih Sevim isimli kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Polislerin yaptığı soruşturmada, Sevim’i külotlu çorapla öldürdüğü iddiasıyla şarkıcı ve model Seçil Çiftçi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.
İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Seçil Çiftçi getirildi. Tutuksuz sanık Cemal Çiftçi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.
Duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, maktulün genel beden travmalarının, beyin kanaması ve külotlu çorapla boğma sonucu meydana geldiği belirtildi. Sanık Seçil Çiftçi'nin fiziki yapısı dikkate alındığında eylemi tek başına yapamayacağı ifade edilerek babası Cemal Çiftçi ile cinayeti birlikte işledikleri değerlendirildi.
Savcı Seçil ve babası Cemal Çiftçi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca tutuksuz yargılanan Cemal Çiftçi'nin tutuklanmasını istedi.
Seçil Çiftçi ve avukatlar mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek savunmaların hazırlanması için duruşmayı erteledi.
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