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Kül Filmi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kül Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?

Kül Filmi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kül Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?

Mehmet Günsür Netflix
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
28.01.2024 - 01:04 Son Güncelleme: 28.01.2024 - 01:05

Ay Yapım imzalı Kül filmi dikkat çeken senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla sinema severlerin ilgisini çekti. Şubat ayında Netflix'te seyirci karşısına çıkacak filmin başrollerinde Alperen Duymaz, Funda Eryiğit ve Mehmet Günsür rol alıyor. 2024 yılının merakla beklenen filmleri arasında yer alan Kül için geri sayım başladı. Peki, Kül filminin konusu nedir? Kül filminin oyuncuları kimlerdir? 

İşte, Kül filmi hakkında merak edilenler...

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Ay Yapım imzalı Kül filmi, sıra dışı hikayesiyle sinema severlerin ilgisini çekti!

Ay Yapım imzalı Kül filmi, sıra dışı hikayesiyle sinema severlerin ilgisini çekti!

Kül filminin dikkat çeken senaryosu Erdi Işık'ın kaleminden çıkıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Erdem Tepegöz oturuyor. Yetenekli yönetmen, 2013 yılında yönettiği 'Zerre' filmi ile 35. Moskova Film Festival'inde 'Altın Aziz George Heykeli'ni kazandı.

Kül Filminin Konusu Nedir?

Kül Filminin Konusu Nedir?

Kül filmi, dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayata ve evliliğe sahip görünen bir çiftin yaşamını ele alıyor. Gökçe, kaybettiği heyecanını eşi Kenan'ın yayınevinde bulduğu basılmamış bir romanı okumaya başlıyor. Romandaki gizemin peşine düşen Gökçe, kendini uzun zamandır hissetmediği duygular ve heyecanın içinde buluyor. Ancak Gökçe'nin bu macerası baş döndüren fantezilerle dolu bir yasak aşka dönüşüyor. Şimdi hayatı darmadağın olan Gökçe ve gizemli romandaki yol arkadaşını neler bekliyor...  

'Ya o beklediğin kişi bu dünyadan değilse?'

Kül Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

Kül Filminin Oyuncuları Kimlerdir?

  • Alperen Duymaz

  • Funda Eryiğit

  • Mehmet Günsür

  • Nur Sürer

  • Yıldıray Şahinler

  • Gökçe Eyüboğlu

  • Seda Türkmen

  • Canan Atalay

  • Selin Vardarlı

  • Abdullah Burak Kaya

Kül Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?

Kül Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?

Sıra dışı, romantik ve psikolojik dram severlerin merakla beklediği Kül filmi, 9 Şubat 2024 Cuma günü sadece Netflix'te yayınlanacak.

Hadi, Kül filminin fragmanına göz atalım: 'Ya o beklediğin kişi bu dünyadan değilse?'

Hadi, Kül filminin fragmanına göz atalım: 'Ya o beklediğin kişi bu dünyadan değilse?'

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İşte, Kül filminin fragmanı

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