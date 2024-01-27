Kül Filmi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir? Kül Filmi Ne Zaman Yayınlanacak?

Kül filmi, dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayata ve evliliğe sahip görünen bir çiftin yaşamını ele alıyor. Gökçe, kaybettiği heyecanını eşi Kenan'ın yayınevinde bulduğu basılmamış bir romanı okumaya başlıyor. Romandaki gizemin peşine düşen Gökçe, kendini uzun zamandır hissetmediği duygular ve heyecanın içinde buluyor. Ancak Gökçe'nin bu macerası baş döndüren fantezilerle dolu bir yasak aşka dönüşüyor. Şimdi hayatı darmadağın olan Gökçe ve gizemli romandaki yol arkadaşını neler bekliyor...

'Ya o beklediğin kişi bu dünyadan değilse?'