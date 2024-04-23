Küçülün de Cebimize Girin: Karakterlerinin Ergenlik Yıllarını Canlandırırken 30'lu Yaşlarında Olan 13 Ünlü

Dizi ve filmlerde genç rollerinde sıklıkla yetişkin oyunculara yer veriliyor hepimizin bildiği gibi. Çoğu zaman ergenlik yıllarındaki karakterleri canlandıran bu kişiler 20'li yaşlarındaki oyunculardan seçilse de bazıları 30'lu yaşlarında veya ötesindeyken genç karakterleri oynayabiliyor. Buyurun, gençleri canlandırdıklarında 30 yaşın üzerinde olan 13 oyuncuya birlikte bakalım 👇