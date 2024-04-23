Küçülün de Cebimize Girin: Karakterlerinin Ergenlik Yıllarını Canlandırırken 30'lu Yaşlarında Olan 13 Ünlü
Küçülün de Cebimize Girin: Karakterlerinin Ergenlik Yıllarını Canlandırırken 30'lu Yaşlarında Olan 13 Ünlü
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kristenharri...
Dizi ve filmlerde genç rollerinde sıklıkla yetişkin oyunculara yer veriliyor hepimizin bildiği gibi. Çoğu zaman ergenlik yıllarındaki karakterleri canlandıran bu kişiler 20'li yaşlarındaki oyunculardan seçilse de bazıları 30'lu yaşlarında veya ötesindeyken genç karakterleri oynayabiliyor. Buyurun, gençleri canlandırdıklarında 30 yaşın üzerinde olan 13 oyuncuya birlikte bakalım 👇
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1. Nicola Coughlan, Derry Girls dizisinde 15 yaşındaki Clare Devlin'i canlandırmaya başladığında 31 yaşındaydı.
2. Pretty Little Liars'ta 31 yaşındaki Bianca Lawson 16 yaşındaki Maya St. Germain'i canlandırdı.
3. Behind the Candelabra'da 42 yaşındaki Matt Damon, filmin başında 17 yaşında olan Scott Thorson'ı canlandırdı.
4. Darren Barnet, Never Have I Ever 2. Sezon'un prömiyerinin yapıldığı yıl 30 yaşına girdi. Karakteri Paxton Hall-Yoshida lisedeydi.
5. Wet Hot American Summer'da 31 yaşındaki Paul Rudd 17 yaşındaki Andy'yi canlandırdı.
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6. Aynı şekilde, Wet Hot American Summer'da 30 yaşındaki Amy Poehler 17 yaşındaki Susie'yi canlandırdı.
7. Jessica Marie Garcia, On My Block'ta genç Jasmine Flores'i canlandırmaya başladığında 31 yaşındaydı.
8. Shirley Henderson Harry Potter ve Sırlar Odası'nda 14 yaşındaki Moaning Myrtle'ın hayaletini ilk kez oynadığında 35 yaşındaydı.
9. The Dropout'ta 36 yaşındaki Amanda Seyfried, dizinin başında 18 yaşında olan Elizabeth Holmes'u canlandırdı.
10. PEN15'te 34 yaşındaki dizinin ortak yaratıcısı Maya Erskine 13 yaşındaki Maya Ishii-Peters'ı canlandırdı.
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11. Aynı şekilde, PEN15'te Maya'nın 34 yaşındaki diğer yardımcı oyuncusu Anna Konkle 13 yaşındaki Anna Kone'yi canlandırdı.
12. Audrey Hepburn, Tiffany'de Kahvaltı'da 19 yaşlarında olması gereken Holly Golightly'yi canlandırdığı yıl 32 yaşına girmişti.
13. Ve son olarak, Rizzo'yu canlandıran 33 yaşındaki Stockard Channing, lise öğrencisi olarak rol alan en yaşlı Grease oyuncusuydu.
Sizin genç bir karakteri ya da çocuğu canlandırırken gördüğünüz en yaşlı oyuncu kim? Yorumlarda buluşalım!
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