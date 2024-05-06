Kripto Paralara Vergi Kararı: Senaryolar Masada
Kripto Paralara Vergi Kararı: Senaryolar Masada
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kripto paralara yaptığı düzenleme sonrasında, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da önlemleri ortaya çıktı.
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Kripto paralara, iki vergi planı.
SPK'nın kripto varlık düzenlemesi sonrası GİB de vergi çalışmaları yapıyor.
Tahvil ve borsa gibi, "menkul sermaye iradı" kapsamında olan kripto varlıkların kazançlarının yurt içinde kalması için "tevkifat yoluyla vergi kesintisi" planlanıyor.
Kazanç yurtdışına aktarılırsa beyanname yükümlülüğü olacak.
Çalışmayı ilk kez Ondokuzmayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı sosyal medya hesabından duyururken, kripto varlıklarda Gider Vergileri Kanunu'na bir tür işlem vergisinin ekleneceğini ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 75.'inci maddesi uyarınca Menkul Sermaye İradı olarak değerlendirilen kripto varlıkların stopaj yoluyla vergilendirileceğini belirtmişti.
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