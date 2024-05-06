Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Kripto Paralara Vergi Kararı: Senaryolar Masada

Kripto Paralara Vergi Kararı: Senaryolar Masada

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.05.2024 - 17:58

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kripto paralara yaptığı düzenleme sonrasında, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da önlemleri ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kripto paralara, iki vergi planı.

Kripto paralara, iki vergi planı.

Kripto paralara getirilmesi planlanan vergilerin piyasayı etkilemesi beklenmezken, kazançların yurt içinde kalması planlanıyor.

SPK'nın kripto varlık düzenlemesi sonrası GİB de vergi çalışmaları yapıyor.

SPK'nın kripto varlık düzenlemesi sonrası GİB de vergi çalışmaları yapıyor.

Kripto varlıklardaki kazançlara yönelik düşük oranlı işlem vergisi planlanırken, Ekonomim'in haberine göre, vergi oranı piyasayı ürkütmeyecek seviyede ayarlanacak.

Tahvil ve borsa gibi, "menkul sermaye iradı" kapsamında olan kripto varlıkların kazançlarının yurt içinde kalması için "tevkifat yoluyla vergi kesintisi" planlanıyor.

Tahvil ve borsa gibi, "menkul sermaye iradı" kapsamında olan kripto varlıkların kazançlarının yurt içinde kalması için "tevkifat yoluyla vergi kesintisi" planlanıyor.

Kazanç yurtdışına aktarılırsa beyanname yükümlülüğü olacak.

Kazanç yurtdışına aktarılırsa beyanname yükümlülüğü olacak.

Çalışmayı ilk kez Ondokuzmayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı sosyal medya hesabından duyururken, kripto varlıklarda Gider Vergileri Kanunu'na bir tür işlem vergisinin ekleneceğini ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 75.'inci maddesi uyarınca Menkul Sermaye İradı olarak değerlendirilen kripto varlıkların stopaj yoluyla vergilendirileceğini belirtmişti.

Çalışmayı ilk kez Ondokuzmayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Batı sosyal medya hesabından duyururken, kripto varlıklarda Gider Vergileri Kanunu'na bir tür işlem vergisinin ekleneceğini ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 75.'inci maddesi uyarınca Menkul Sermaye İradı olarak değerlendirilen kripto varlıkların stopaj yoluyla vergilendirileceğini belirtmişti.
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın