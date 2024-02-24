Kripto Paralara Denetim Geliyor: Belli Kazançlardan Vergi Alınacak
Kripto Paralara Denetim Geliyor: Belli Kazançlardan Vergi Alınacak
Kaynak: https://gazeteoksijen.com/blockchain/...
Kripto para piyasasının yasal düzenlemelerle güvence altına alınması konusundaki çalışmalarda sona gelindi. Hazırlanan taslakla, belirli bir limitin üzerindeki kripto para kazançlarından işlem vergisi alınacağı öğrenildi.
Bu düzenlemenin, seçimlerin ardından Meclis'in gündemine getirilmesi öngörülüyor.
Bu gelişme, kripto para piyasasının daha şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşmasını sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor.
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Kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için hazırlıklarda sona gelindi. Düzenleme ile kripto varlıkların belli sınırı geçen kazançlarından işlem vergisi alınması planlanıyor.
Oksijen'de yer alan habere göre; Kripto para ile kara para aklanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kripto sektörüne ilişkin çalışma Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrasında yapılan toplantılarda da gündeme geldi.
Düzenleme ile kripto para işlemi yürüten borsaların denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda borsalara sermaye şartı getirilirken kuruluş sürecinde teminat istenecek. Kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek.
Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için de belirli bir süre verilecek. Çalışmada kripto varlıklara hangi şartlarda hukuki nitelik kazandırılacağı belirlendi.
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Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması yasa teklifinde yer alacak. Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle yasaya eklenecek.
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