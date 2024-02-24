Kripto Paralara Denetim Geliyor: Belli Kazançlardan Vergi Alınacak

Kripto para piyasasının yasal düzenlemelerle güvence altına alınması konusundaki çalışmalarda sona gelindi. Hazırlanan taslakla, belirli bir limitin üzerindeki kripto para kazançlarından işlem vergisi alınacağı öğrenildi.

Bu düzenlemenin, seçimlerin ardından Meclis'in gündemine getirilmesi öngörülüyor.

Bu gelişme, kripto para piyasasının daha şeffaf ve güvenilir bir yapıya kavuşmasını sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor.