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Kredi Kartlarında Harcamalar Durmuyor: Sadece 3 Ayda Yüzde 100'den Fazla Arttı

Kredi Kartlarında Harcamalar Durmuyor: Sadece 3 Ayda Yüzde 100'den Fazla Arttı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.05.2024 - 10:51

2024 yılının ilk 3 ayından kredi kartlarındaki harcamalar, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde arttı. Gıda harcamaları yüzde 143,89 oranında artarken, vatandaş kredi kartlarıyla yaptıkları harcamaların 3’te 1’ini temel ihtiyaca ayırdı.

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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) derlemesinde, kredi kartlarından yapılan harcamalar ilgi çekti.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) derlemesinde, kredi kartlarından yapılan harcamalar ilgi çekti.

Sözcü'nün haberine göre, 2024 yılının ilk 3 ayında market ve AVM'lerde kredi kartıyla yapılan harcamalar, yüzde 116,20 oranında artarken, akaryakıt alımları yüzde 142,05, yemek harcamaları da yüzde 143,89 oranında arttı.

Verilerde, yılın ilk 3 ayında toplam kredi kartı harcamalarının yüzde 33,78’inin market, AVM, akaryakıt, yemek ve çeşitli gıdaya yönelik olduğu görüldü.

Verilerde, yılın ilk 3 ayında toplam kredi kartı harcamalarının yüzde 33,78’inin market, AVM, akaryakıt, yemek ve çeşitli gıdaya yönelik olduğu görüldü.

Toplam kredi kartı harcamaları ise 2023'ün ilk 3 aylık dönemine göre yüzde 137,47 oldu.

Toplam kredi kartı harcamaları ise 2023'ün ilk 3 aylık dönemine göre yüzde 137,47 oldu.
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