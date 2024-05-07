Kredi Kartlarında Harcamalar Durmuyor: Sadece 3 Ayda Yüzde 100'den Fazla Arttı

Sözcü'nün haberine göre, 2024 yılının ilk 3 ayında market ve AVM'lerde kredi kartıyla yapılan harcamalar, yüzde 116,20 oranında artarken, akaryakıt alımları yüzde 142,05, yemek harcamaları da yüzde 143,89 oranında arttı.