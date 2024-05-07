Kredi Kartlarında Harcamalar Durmuyor: Sadece 3 Ayda Yüzde 100'den Fazla Arttı
Kredi Kartlarında Harcamalar Durmuyor: Sadece 3 Ayda Yüzde 100'den Fazla Arttı
2024 yılının ilk 3 ayından kredi kartlarındaki harcamalar, 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde arttı. Gıda harcamaları yüzde 143,89 oranında artarken, vatandaş kredi kartlarıyla yaptıkları harcamaların 3’te 1’ini temel ihtiyaca ayırdı.
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) derlemesinde, kredi kartlarından yapılan harcamalar ilgi çekti.
Verilerde, yılın ilk 3 ayında toplam kredi kartı harcamalarının yüzde 33,78’inin market, AVM, akaryakıt, yemek ve çeşitli gıdaya yönelik olduğu görüldü.
Toplam kredi kartı harcamaları ise 2023'ün ilk 3 aylık dönemine göre yüzde 137,47 oldu.
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