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KPSS Ortaöğretim Saat Kaçta? 25 Ekim KPSS Sınav Saati, Giriş Saati ve Kaç Dakika Sürecek?

KPSS Ortaöğretim Saat Kaçta? 25 Ekim KPSS Sınav Saati, Giriş Saati ve Kaç Dakika Sürecek?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 08:58
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KPSS Ortaöğretim sınavı bugün! Kamuda çalışma hayali kuran binlerce lise mezunu aday sınav için ter dökecek. KPSS saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? Sınava son giriş saati kaç ve sınav kaç dakika sürüyor? Adayların aklındaki soruların cevaplarını sizin için derledik.

İşte detaylar…

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KPSS Saat Kaçta Başlıyor, Saat Kaçta Bitiyor?

KPSS Saat Kaçta Başlıyor, Saat Kaçta Bitiyor?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı bugün, 25 Ekim Pazar günü saat 10.15’te başlıyor. Adayların sınav binasına en geç 10.00’a kadar girmesi gerekiyor, 10.00’dan sonra sınav binalarına aday alınmıyor. Sınav 130 dakika sürecek ve saat 12.25’te sona erecek.

KPSS Kaç Soru, Kaç Dakika?

KPSS Kaç Soru, Kaç Dakika?

KPSS Ortaöğretim sınavında adayları toplam 120 soru bekliyor. Soruların 60’ı Genel Yetenek, 60’ı Genel Kültür testinden oluşuyor. Genel Yetenek bölümünde Türkçe ve matematik, Genel Kültür bölümünde ise tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler yer alıyor. Adaylara bu soruları cevaplamak için 130 dakika veriliyor. Sınavda dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor.

KPSS’ye Yanımızda Neler Götürmeliyiz?

KPSS’ye Yanımızda Neler Götürmeliyiz?

Sınava girmek için fotoğraflı sınav giriş belgesi ve ÖSYM’nin kabul ettiği geçerli bir kimlik belgesi gerekiyor. Giriş belgesine ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ya da e-Devlet ile ulaşılabiliyor. Kimlik olarak T.C. kimlik kartı, geçerli pasaport ya da kimlik yenileme sürecinde verilen fotoğraflı, imzalı ve mühürlü geçici kimlik belgesi kabul ediliyor. Cep telefonu, akıllı saat ve ÖSYM’nin yasakladığı elektronik cihazlar sınav binasına sokulamıyor. Engelli adaylara 30 dakika ek süre uygulanabiliyor.

KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KPSS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre 25 Ekim’de yapılan KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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