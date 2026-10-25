KPSS Ortaöğretim Saat Kaçta? 25 Ekim KPSS Sınav Saati, Giriş Saati ve Kaç Dakika Sürecek?

Sınava girmek için fotoğraflı sınav giriş belgesi ve ÖSYM’nin kabul ettiği geçerli bir kimlik belgesi gerekiyor. Giriş belgesine ais.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ya da e-Devlet ile ulaşılabiliyor. Kimlik olarak T.C. kimlik kartı, geçerli pasaport ya da kimlik yenileme sürecinde verilen fotoğraflı, imzalı ve mühürlü geçici kimlik belgesi kabul ediliyor. Cep telefonu, akıllı saat ve ÖSYM’nin yasakladığı elektronik cihazlar sınav binasına sokulamıyor. Engelli adaylara 30 dakika ek süre uygulanabiliyor.