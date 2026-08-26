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KPSS Ortaöğretim Başvuruları Ne Zaman? KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı mı?

KPSS Ortaöğretim Başvuruları Ne Zaman? KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı mı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
26.08.2026 - 13:33
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2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için ÖSYM’nin açıkladığı takvimde başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belli oldu. Lise düzeyinde KPSS’ye katılacak adaylar normal başvuru dönemini ve ayrıca geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. 

Peki KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? Başvuru nasıl yapılacak, sınav hangi tarihte gerçekleştirilecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? Gelin birlikte öğrenelim…

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KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı mı? KPSS Ortaöğretim Başvuruları Ne Zaman?

KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı mı? KPSS Ortaöğretim Başvuruları Ne Zaman?

KPSS Ortaöğretim başvuruları henüz başlamadı. ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 Perşembe günü başlayacak. Adaylar başvurularını yarından itibaren yapabilecek.

KPSS Ortaöğretim Başvuruları Ne Zaman Bitecek?

Başvuru dönemi 8 Eylül 2026’da sona erecek. Bu tarihe kadar işlemini tamamlayamayanlar için ÖSYM takviminde 15-16 Eylül 2026 tarihleri geç başvuru dönemi olarak belirtiliyor.

KPSS Ortaöğretim Sınavı Ne Zaman?

KPSS Ortaöğretim Sınavı Ne Zaman?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. 

KPSS Ortaöğretim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sonuçlar yayımlandığında ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden puanlarını görüntüleyebilecek.

KPSS Ortaöğretim Başvurusu Nasıl Yapılır?

KPSS Ortaöğretim Başvurusu Nasıl Yapılır?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular bir önceki uygulamalardaki gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilecek. 

2026 KPSS Ortaöğretim Başvuru Ücreti Ne Kadar?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılmak isteyen adaylardan alınacak ücret 800 TL olarak belirlendi. Normal başvuru süresini kaçıranlar için tanınan geç başvuru döneminde ise zam uygulanacak ve adaylar 1.200 TL ödeyecek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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