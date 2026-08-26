KPSS Ortaöğretim Başvuruları Ne Zaman? KPSS Ortaöğretim Başvuruları Başladı mı?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı için ÖSYM’nin açıkladığı takvimde başvuru, sınav ve sonuç tarihleri belli oldu. Lise düzeyinde KPSS’ye katılacak adaylar normal başvuru dönemini ve ayrıca geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

Peki KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak ve ne zaman bitecek? Başvuru nasıl yapılacak, sınav hangi tarihte gerçekleştirilecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? Gelin birlikte öğrenelim…