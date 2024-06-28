Siccin 9: Kozmetik Mağazasındaki İndirim Yarışı Tekrar Başlayınca Twitter Kullanıcıları Goygoyun Dibine Vurdu
Siccin 9: Kozmetik Mağazasındaki İndirim Yarışı Tekrar Başlayınca Twitter Kullanıcıları Goygoyun Dibine Vurdu
Sosyal medyada goygoycuların diline düştünüz mü kurtulmanız zor. Geçtiğimiz günlerde kozmetik ürünlerinde indirim yapan bir mağazada yaşanan tartışma hepinizin malumu. “Senin çalışan bana gerizekalı diyemez.” serzenişiyle çok konuşulan bir müşterinin görüntüleri gündem olmuştu. Yine benzer görüntüleri görür müyüz acaba dedirten yeni bir indirim uygulandı.
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Kozmetik markalarının sık sık yaptığı indirimler nedeniyle oluşan kuyruklar bazen ufak çaplı kavgalara neden oluyor.
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Hatırlarsanız kısa bir süre önce bir mağazanın yaptığı indirimden faydalanmak isteyen bir kadın da Siccin filminin sahnelerini aratmayacak görüntülere mahal vermişti.
O görüntüler hafızalarımızdan henüz silinmemişken yeni bir indirim başladı ve duyanlar kozmetik mağazalarına akın etti.
Adeta yarışı andıran video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
Görüntüleri izleyenler kendini tutamayınca espiriler havada uçuştu:
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