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Siccin 9: Kozmetik Mağazasındaki İndirim Yarışı Tekrar Başlayınca Twitter Kullanıcıları Goygoyun Dibine Vurdu

Siccin 9: Kozmetik Mağazasındaki İndirim Yarışı Tekrar Başlayınca Twitter Kullanıcıları Goygoyun Dibine Vurdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
28.06.2024 - 15:03 Son Güncelleme: 28.06.2024 - 15:52

Sosyal medyada goygoycuların diline düştünüz mü kurtulmanız zor. Geçtiğimiz günlerde kozmetik ürünlerinde indirim yapan bir mağazada yaşanan tartışma hepinizin malumu. “Senin çalışan bana gerizekalı diyemez.” serzenişiyle çok konuşulan bir müşterinin görüntüleri gündem olmuştu. Yine benzer görüntüleri görür müyüz acaba dedirten yeni bir indirim uygulandı.

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Kozmetik markalarının sık sık yaptığı indirimler nedeniyle oluşan kuyruklar bazen ufak çaplı kavgalara neden oluyor.

Kozmetik markalarının sık sık yaptığı indirimler nedeniyle oluşan kuyruklar bazen ufak çaplı kavgalara neden oluyor.

Hatırlarsanız kısa bir süre önce bir mağazanın yaptığı indirimden faydalanmak isteyen bir kadın da Siccin filminin sahnelerini aratmayacak görüntülere mahal vermişti.

Hatırlarsanız kısa bir süre önce bir mağazanın yaptığı indirimden faydalanmak isteyen bir kadın da Siccin filminin sahnelerini aratmayacak görüntülere mahal vermişti.

Kendisine hakaret edildiğini iddia eden kadın müşteri ortalığı birbirine katmıştı. Konuyu bilmeyenler bu içeriğimize göz atabilir

O görüntüler hafızalarımızdan henüz silinmemişken yeni bir indirim başladı ve duyanlar kozmetik mağazalarına akın etti.

Adeta yarışı andıran video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Adeta yarışı andıran video sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Görüntüleri izleyenler kendini tutamayınca espiriler havada uçuştu:

Görüntüleri izleyenler kendini tutamayınca espiriler havada uçuştu:
twitter.com
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