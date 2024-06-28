Siccin 9: Kozmetik Mağazasındaki İndirim Yarışı Tekrar Başlayınca Twitter Kullanıcıları Goygoyun Dibine Vurdu

Sosyal medyada goygoycuların diline düştünüz mü kurtulmanız zor. Geçtiğimiz günlerde kozmetik ürünlerinde indirim yapan bir mağazada yaşanan tartışma hepinizin malumu. “Senin çalışan bana gerizekalı diyemez.” serzenişiyle çok konuşulan bir müşterinin görüntüleri gündem olmuştu. Yine benzer görüntüleri görür müyüz acaba dedirten yeni bir indirim uygulandı.