Köy Enstitüleri, Mandolin ve Kültür Meselesi

Kayhan Karlı
28.05.2026 - 13:22
“Köyde Mandolin Çalarak Türkiye Kalkınır mı?” Sorusu Neden Hâlâ Bu Ülkenin En Büyük Problemini Anlatıyor?

Türkiye’de bazı tartışmalar vardır; aradan onlarca yıl geçse de hiç değişmez.

Köy Enstitüleri konuşulunca bir yerden mutlaka aynı cümle gelir:

“Mandolin çalarak ülke kalkınır mı?”

İlk bakışta basit bir eleştiri gibi görünür.

Ama aslında bu soru, Türkiye’nin kalkınmaya neden hâlâ yalnızca ekonomik bir mesele gibi baktığını gösteren çok önemli bir zihniyet problemidir.

Çünkü biz uzun yıllardır kalkınmayı sadece bina yapmak, yol yapmak, üretimi artırmak ve teknik beceri kazanmak olarak görüyoruz.

Oysa bir ülkeyi gerçekten geliştiren şey yalnızca ekonomi değildir.

İnsanın niteliğidir.

Köy Enstitüleri Neden Sadece Bir Okul Modeli Değildi?

Köy Enstitüleri’nin temel amacı yalnızca öğretmen yetiştirmek değildi.

Orada yetişen insanlar:

• Toprağı işlemeyi öğreniyordu.

• Kitap okuyordu.

• Tartışıyordu.

• Müzikle ilgileniyordu.

• Resim yapıyordu.

• Tiyatro oynuyordu.

• Köyüne döndüğünde sadece ders anlatan biri değil, kültürel dönüşüm başlatan bir öncü olması hedefleniyordu.

Bugün birçok insanın küçümseyerek baktığı mandolin meselesi aslında tam da bu yüzden önemliydi.

Çünkü mesele müzik değildi.

Mesele, insanın ruhunu da eğitmekti.

Teknik İnsan mı, Bütün İnsan mı?

Sadece teknik beceriyle yetişen toplumlar üretim yapabilir.

Ama medeniyet kuramaz.

Bir insana yalnızca hesap yapmayı öğretirseniz iyi bir çalışan yetiştirebilirsiniz.

Ama düşünmeyi, estetiği, vicdanı ve anlam üretmeyi öğretmezseniz ortaya sadece daha verimli bir sistem insanı çıkar.

Bugün dünyanın yaşadığı birçok kriz de tam burada başlıyor.

Daha çok teknoloji var ama daha az derinlik.

Daha çok iletişim var ama daha az bağ.

Daha çok bilgi var ama daha az bilgelik.

Köy Enstitüleri’nin asıl meselesi tam olarak buydu:

İnsanı yalnızca ekonomik bir araç olarak görmemek.

Atatürk’ün “Kültür” Vurgusu Neden Çok Önemliydi?

Mustafa Kemal Atatürk’ün en çok alıntılanan ama en az düşünülen sözlerinden biri şudur:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.”

Bu söz çoğu zaman sadece sanat sevgisi gibi yorumlanıyor.

Oysa burada anlatılan şey çok daha derin.

Kültür;

bir toplumun düşünme biçimidir.

Hayata bakışıdır.

İnsan yetiştirme anlayışıdır.

Kültür olmadan teknoloji olur ama yön olmaz.

Üretim olur ama anlam olmaz.

Büyüme olur ama olgunlaşma olmaz.

Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim politikalarının merkezine sanatın, müziğin, edebiyatın ve düşünmenin yerleştirilmesi tesadüf değildi.

Çünkü kurucu akıl şunu biliyordu:

Kültürünü kaybeden toplumlar sonunda yönünü de kaybeder.

Bugün Asıl İhtiyacımız Olan Şey Ne?

Belki bugün yeniden Köy Enstitüleri açmak tartışılabilir.

Yöntemler değişebilir.

Dünya değişebilir.

Ama değişmemesi gereken bir şey var:

İnsanı yalnızca sınavlara ve ekonomik verimliliğe göre yetiştiren eğitim anlayışının eksik olduğu gerçeği.

Çünkü bir ülke sadece mühendisle değil;

şairle,

öğretmenle,

müzisyenle,

düşünen gençlerle,

vicdan sahibi insanlarla kalkınır.

Mandolin bazen bir enstrüman değildir.

Bir toplumun insanı yalnızca işe yararlılığıyla mı, yoksa insanlığıyla mı değerlendirdiğinin sembolüdür.

Kayhan Karlı

Eğitimci / YÖMEV Başkanı

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

