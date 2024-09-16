Kötü Futbol, Kısır Skor: Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1

Ali Şansalan’ın Rafa Silva’ya yapılan harekete sarı kart bile göstermemesi, onun oyunu okumakta ne kadar zayıf olduğunun bir göstergesidir. VAR çağırmasa kırmızı kart çıkmayacaktı.

Al Musrati’ye gösterdiği sarı kart hakemin yetersizliğinin bir başka örneğidir. Eve gidince o pozisyonu bir izlesin bakalım; bırakın sarı kartı, o pozisyona faul bile çalınmaz.

Ayrıca sahada nerede duracağını da halen öğrenememiş. Beşiktaş ataklarının sürekli içindeydi. Beşiktaşlı futbolcular hakeme de çalım atmak zorunda kaldılar (!).

Bu bölümün başlığını iddialı bulabilirsiniz ama Beşiktaş’ın yediği golü tekrar izleyin; Immobile topa yükselirken yaka paça indirilmiyor mu? Saviç’in Immobile’ye arkadan sarılıp, yere savurması penaltı değil mi? Bu pozisyonun üstüne, bugün Fenerbahçe’ye verilen penaltı pozisyonunu izleyin; hangisi daha gerçek penaltı, diye kendinize sorun.

Maçın hakemi ve VAR’dakiler gösterilen kırmızı karttan sonra Beşiktaş lehine bir müdahalede daha bulunmaktan çekindiler.

Maç boyunca, keşke o kırmızı kart pozisyonu olmasaydı, daha zevkli bir maç seyrederdik, dedim.

Instagram

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio