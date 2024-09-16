Kötü Futbol, Kısır Skor: Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1
Kötü Futbol, Kısır Skor: Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1
Şenol Güneş’in oynatacağı taktiği bu ülkede yaşayan her futbol seyircisi aşağı yukarı bilir; bekleri de hücuma çıkartarak, kanatlardan yapılacak ortalarla gol arar. Bu taktik tutmazsa, rakibin arkasına atılacak uzun toplara başvurur. Edin Visca’nın 13. dakikada kırmızı kart görmesi ile Şenol Güneş’in bütün stratejisi çöktü. Sonra da toparlayamadı.
On kişi kalan takımlardan her zaman korkarım; 9 kişi ile kendi yarı alanlarına kapanır, rakibi üstüne çeker ve kontra atakla gol ararlar. Ancak Trabzonspor bu kontra atakları da yapamadı. Sahada çok kötü bir Trabzonspor vardı.
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Trabzonspor kötüydü de Beşiktaş çok mu iyiydi?
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Hakemler sonuca etki etti!
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