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Köpeğinizle Aranızdaki Bağı Güçlendirecek 6 Harika Aktivite

Köpeğinizle Aranızdaki Bağı Güçlendirecek 6 Harika Aktivite

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Onedio Content - Onedio Editörü
11.07.2026 - 07:01
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Köpeklerimiz sadece evimizi paylaştığımız canlılar değil hayatımızın en sevimli, en sadık ortakları!

Onlarla geçirilen her an değerli olsa da bazen günlük rutinin dışına çıkmak hem onların zihinsel ve fiziksel sağlığına  hem de aranızdaki bağa iyi gelir. Eğer siz de köpeğinizle unutulmaz anılar biriktirmek istiyorsanız, bu aktiviteler tam size göre! 🐶

1. Yeni rotalarda keşif yürüyüşleri yapın!

Her gün aynı sokakları yürümekten ikiniz de sıkılmadınız mı? Hafta sonu haritayı açın ve daha önce hiç gitmediğiniz bir parkı veya sahil şeridini seçin. Yeni kokular keşfetmek köpeğinizin zihnini çalıştırırken, bu yeni macerayı birlikte yaşamak aranızdaki güveni de artırır!

2. Birlikte masaj ve bakım seansları düzenleyin!

Köpeğinizi taramak veya ona hafif hareketlerle masaj yapmak, aranızdaki fiziksel teması artırır. Özellikle kulak arkası, göğüs ve sırt bölgesine yapacağınız dokunuşlar onun stresini azaltırken aidiyet duygusunu da pekiştirir!

3. Birlikte yeni numaralar öğrenin!

Köpeğinize yeni bir komut öğretmek sadece bir itaat meselesi değildir, birlikte bir takım olduğunuzu hissettirir. 'Pati ver', 'yuvarlan' ya da 'oyuncaklarını kutuya topla' gibi eğlenceli görevlerle onun odaklanma becerisi geliştirebilirsiniz!

4. Ona benzersiz bir parkur deneyimi yaratın!

Evdeki yastıklardan, sandalyelerden veya bahçedeki ağaçlardan basit bir engel parkuru oluşturun. Onu bu engellerin üzerinden atlamaya, altından geçmeye yönlendirin. Sizin yönlendirmelerinize güvenerek parkuru tamamlaması aranızdaki sözsüz iletişimi inanılmaz güçlendirir!

5. Köpek dostu mekanlarda sosyalleşin!

5. Köpek dostu mekanlarda sosyalleşin!

Köpeğinizle birlikte bir şeyler yiyip içmeye gitmek ona hayatınızın her alanına dahil olduğu mesajını verir. Siz kahvenizi yudumlarken onun da yanınızda uslu uslu oturması sosyal becerilerini geliştirirken size olan sadakatini de artırır!

6. Beslenmesini doğru tamamlayıcı ödül mamaları ile destekleyin!

6. Beslenmesini doğru tamamlayıcı ödül mamaları ile destekleyin!

Hem aranızdaki bağı lezzetli ve sağlıklı bir ana dönüştürmek hem de ona kocaman bir teşekkür etmek için harika bir önerimiz var!

Tıpkı onların hayatımızı tamamladığı gibi, siz de gün içindeki bu harika aktivitelerin ardından onu Royal Canin’in fonskiyonel beslenme desteği sağlayan tamamlayıcı ödül mamalarıyla ödüllendirerek beslenmesini kusursuz bir şekilde tamamlayabilirsiniz!

Royal Canin, köpeklerin günlük bakım ve beslenme rutinlerini desteklemek amacıyla geliştirdiği yeni nesil fonksiyonel beslenme desteği sağlayan tamamlayıcı ödül maması serilerini ilk kez Türkiye’de sundu. Yeni ürün grubunda veteriner hekimler ve beslenme uzmanlarıyla geliştirilen iki farklı seri bulunuyor.

Petshoplar ve online kanallarda satışa sunulan fonksiyonel beslenme desteği sağlayan tamamlayıcı ödül maması serisi bağışıklık, sindirim, deri-tüy sağlığı, eklem desteği ve sağlıklı yaş alma gibi farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunarken; hayvan sahipleri, bu çözümleri köpeklerinin beslenmelerine dahil ederek kuru mama ve yaş mama ile birlikte günlük beslenme planının tamamlayıcı bir parçası olarak kullanabilecek.

Veteriner kliniklerinde satışa sunulacak özel seri ise kilo kontrolü, üriner sistem sağlığı, bağırsak sağlığı ve alerji kontrolüne özel geliştirilen kuru mamalar ile uyumlu fonksiyonel ödül mamalarını içeriyor. Bu serilere ek olarak köpeklerin eğitim süreçlerini desteklemek için özel olarak geliştirilen ödül maması da bulunuyor.

Bu serilere ek olarak köpeklerin eğitim süreçlerini desteklemek için özel olarak geliştirilen ödül maması, köpeklerin sağlıklı beyin fonksiyonlarını desteklemeye yardımcı olmak için DHA ve C ile E vitaminleri ile formüle edilirken; her bir parça köpeklerin kilo yönetimi için 3 kaloriden az bir enerji sunuyor.

* Fonks­iyonel mama desteği sağlayan ve veteri­ner di­yetlerle uyumlu ödül mamaları

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