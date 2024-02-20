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Köpeğinizin Kuyruğunun Sevinçle Sallanmasını Sağlayacak 15 Şey

etiket Köpeğinizin Kuyruğunun Sevinçle Sallanmasını Sağlayacak 15 Şey

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 17:52

Köpeğinizin kuyruğunu coşkuyla sallamasına neden olacak ödül mamalarına, eğlenceli köpek oyuncağına, rahat köpek yatağına kadar, köpeğinizin mutluluğunu garantileyen ürünleri sizler için bir araya getirdik. Köpeğinizin neşesini artırmak ve ona sağlıklı bir yaşam sunmak için gerekli tüm ürünleri bu yazıda bulabilirsiniz. Unutmayın, köpeğinizin mutluluğu sizin mutluluğunuzdur ve onun kuyruğunu sevinçle sallaması, sizin de yüzünüzde bir gülümseme oluşturacak!

Bu içerik 20.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Köpekler için etkileşimli lezzetli zeka oyuncağı!

1. Köpekler için etkileşimli lezzetli zeka oyuncağı!

Köpeğinizin en çok sevdiği lezzetleri bir topun içine doldurun ve deliklerden dışarı çıkan bu ödüllere ulaşmak için nasıl çaba sarf ettiğini izleyin. Bu, köpeğinizin siz ilgilenemediğiniz zamanlarda hem eğlenmesini hem de kendini meşgul etmesini sağlayacak!

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Köpeğini gün boyunca evde bırakanlara, işlerini halletmek için vb. kesinlikle tavsiye edilir, böylece sıkılmazlar ve yıkıcı davranışlara başlamazlar...

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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2. Köpek Oto Koltuğu

2. Köpek Oto Koltuğu

Petty Comfort köpek araba koltuğu, sevimli dört ayaklı dostunuzla gerçekleştireceğiniz yolculukları hem güvenli hem de keyifli bir deneyime dönüştürüyor. Bu ürün, dört farklı noktadan çıkan kancaları sayesinde oldukça pratik bir kullanım sahip. Hem evde hem de dışarıda kullanım için ideal.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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3. Comotech Köpek Patileri Temizleyici

3. Comotech Köpek Patileri Temizleyici

Evcil hayvanınızın sağlığı ve temizliği, onunla geçirdiğiniz kaliteli zaman kadar önemlidir. Oyun oynadıktan sonra, açık havada geçirilen her an, evcil hayvanınızın patilerinin kirlenmesine neden olabilir. Ancak endişelenmenize gerek yok. Pati yıkama aparatı, bu konuda size yardımcı olmak için tasarlandı. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Kullanımı kolaydır ve patileri temizlerken gerçekten harika bir iş çıkarır. Bunu tavsiye ederim. Çok kullanışlı ve pratik.

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4. Melomy Kedi & Köpek Besleyici Pati Balmı patilerin nem dengesini sağlar ve oluşabilecek hasarları önler!

4. Melomy Kedi & Köpek Besleyici Pati Balmı patilerin nem dengesini sağlar ve oluşabilecek hasarları önler!

Besleyici pati balmı, içeriğinde yer alan doğal papatya yağı, kantaron yağı ve çuha çiçeği yağı ile evcil hayvanınızın patilerinde meydana gelen kuruluk ve çatlakları hızlı bir şekilde onarır. Evcil dostunuzun pati sağlığı için ideal bir bakım ürünü olan bu balm, evcil hayvan bakım rutininizde olmazsa olmaz bir ürün olacaktır.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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5. Solomon Immune+C Kedi ve Köpekler İçin Bağışıklık Sistemini Destekleyici Tablet

5. Solomon Immune+C Kedi ve Köpekler İçin Bağışıklık Sistemini Destekleyici Tablet

Solomon Immune C Tablet, evcil hayvanlarınızın sağlıklı ve güçlü bir büyümeyi teşvik etmek için Beta Glukan, C Vitamini, Ekinezya, Taurin, Propolis, Mürver, Karahindiba ve Lysine gibi bir dizi önemli bileşen içerir. Bu ürün, evcil hayvanlarınızın genel sağlığını ve yaşam kalitesini artırmak için ideal bir seçenektir.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Az bir kullanımda bile çok fayda gösterdi.

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6. Otomatik Köpek Topu Atıcısı

6. Otomatik Köpek Topu Atıcısı

Köpekler, top getirme oyununa bayılırlar. Ancak, siz evde olmadığınız zamanlarda bile köpeğinizin bu oyunu oynamasını sağlayabilecek bir çözüm var: Köpek Topu Atıcısı. Bu cihaz, köpeğinizin en sevdiği oyunu siz yokken bile oynamasını mümkün kılacak!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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7. TİNEKE Peluş Kemik Dayanıklı Sesli Köpek Oyuncağı, sevimli dostunuzla birlikte daha çok eğlenebilmek ve daha çok kaliteli zaman geçirebilmek için bu oyun kemiğini tercih edebilirsiniz.

7. TİNEKE Peluş Kemik Dayanıklı Sesli Köpek Oyuncağı, sevimli dostunuzla birlikte daha çok eğlenebilmek ve daha çok kaliteli zaman geçirebilmek için bu oyun kemiğini tercih edebilirsiniz.

Kendine has tasarımı ve %100 pamuklu kumaşıyla bu oyun kemiği, sevimli dostunuzun vazgeçilmezi olacak. Onunla oynarken, onunla gülerken ve onunla birlikte kaliteli zaman geçirirken bu oyun kemiği, sizin ve dostunuzun arasındaki bağı daha da güçlendirecek. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Yavru köpekler için çok uygun, uzun bir süre kendini oyalayabiliyor çok memnun kaldım.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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8. Eller Serbest Köpek Askı Taşıyıcı

8. Eller Serbest Köpek Askı Taşıyıcı

Bazen evcil hayvanlarımız, özellikle de yavrular, yürüyüşlerde hızlıca yorulabilirler veya belki de onları kendimize daha yakın hissetmek isteriz. İşte tam bu noktada köpek taşıma çantası devreye giriyor. Bu pratik araç, köpeğinizi yanınızda taşımanıza olanak sağlarken aynı zamanda ellerinizi de serbest bırakır.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bu denediğim üçüncü evcil hayvan taşıyıcısı. Köpeğimle çok uygulanabilir buluyorum. Rahat ve sağlamdır. Köpeğimin girip çıkmasının kolay olacak şekilde yapılmış olmasını gerçekten seviyorum.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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9. Köpek Tasması Çiftli Gezdirme Kayışı

9. Köpek Tasması Çiftli Gezdirme Kayışı

Hayatınızı kolaylaştırmak ve sevimli dostlarınızla keyifli yürüyüşler yapabilmek için tasarlanmış olan çiftli köpek gezdirme kayışı, evcil hayvan sahiplerinin en büyük yardımcılarından biri olmuştur. Bu ürün, aynı anda iki köpeği kontrol etmenizi sağlar ve böylece hem sizin hem de evcil hayvanlarınızın güvenliğini sağlar. 

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Aldığım en güzel ürün gerçekten, hem çok kullanışlı hem de çok rahat ve dayanıklı.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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10. Pedigree Köpekler İçin Biscrok Ödül Bisküvisi, 200 Gr

10. Pedigree Köpekler İçin Biscrok Ödül Bisküvisi, 200 Gr

Pedigree Biscrok, 3 farklı çeşitteki lezzetli bisküviyle köpeğinizin mükemmel bir çıtır atıştırmalık deneyimi yaşamasını sağlar. Bu ödül maması, içerdiği mineraller ve özellikle kalsiyum ile köpeğinizin güçlü kemik yapısının oluşumuna destek olur. Köpeğinizin sağlığına katkıda bulunurken aynı zamanda onu mutlu edebilirsiniz!

Ürüne  buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Çok güzel ve kaliteli, çok beğendim, teşekkürler tavsiye ederim.

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11. Köpek Tüy Toplama Kaşıma Eldiveni

11. Köpek Tüy Toplama Kaşıma Eldiveni

Köpekler, en sadık dostlarımız arasında yer alır. Ancak, bu sevimli dostlarımızın tüylerini toplamak bazen oldukça zaman alıcı olabilir. İşte tam bu noktada devreye tüy toplayıcı eldiven aparat girer. Ayrıca, köpek tüy temizleme eldiveni ile hem köpeğinizi sevebilir hem de onu kaşıyabilirsiniz buda hayvan dostunuzun mutluluğunu artıracak!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Başka hiçbir şey bu kadar tüy toplamıyor. Çok iyi.

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12. Disket Balık Köpek Oyuncağı - Hareketli Kuyruklu İnteraktif Köpek Oyuncağı

12. Disket Balık Köpek Oyuncağı - Hareketli Kuyruklu İnteraktif Köpek Oyuncağı

Flopping balık oyuncağı ile kuyrukların neşeyle sallanmasını izleyin! Flopping balık oyuncağı, gerçekçi hareketleri ve çekici görüntüsü ile evcil hayvanlarınızın ilgisini çekecek.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Bu ürün açıklandığı gibi performans gösteriyor ve köpeğimi eğlendiriyor dayanıklı ve kolayca yırtamayacağı kadar kalın. Performans güzel!!!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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13. LUCY Kahve & Bej Yüksek Kaliteli Köpek Yatağı

13. LUCY Kahve & Bej Yüksek Kaliteli Köpek Yatağı

Bu ürün, evde bizimle birlikte yaşayan sevgili köpek dostlarımızın uyku kalitesini iyileştirmek amacıyla özenle tasarlanmıştır. Konforlu ve rahat bir tasarıma sahip olan bu ürün, köpeklerinizin beğenisini fazlasıyla kazanacak. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir kullanıcı yorumu şöyle;

Büyük ırk köpeğim için çok araştırma yaparak en son bu ürüne karar verdim. Kalitesi çok iyi kesinlikle tavsiye ederim hiç araştırma yapmayın. Firma çok hızlı gönderim yaptı. Ve korunaklı bir şekilde sarıldığı ve vakumlandığı için hasarsız teslim aldım. Çok teşekkür ederim. Bu fiyata bu kalite süper!!!

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14. AiQInu Vantuzlu Köpek Matı

14. AiQInu Vantuzlu Köpek Matı

AiQInu'nun yalama matı, sağlıklı beslenmeyi destekleyen, vantuzlu bir yemek matıdır. Bu mat, köpeklerin yemeklerini hızlı bir şekilde yemelerini engeller ve böylece sindirim problemlerini önler. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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15. Köpek Yağmur Ceketi evcil hayvanınızın sağlığını ve konforunu ön planda tutacak!

15. Köpek Yağmur Ceketi evcil hayvanınızın sağlığını ve konforunu ön planda tutacak!

'Köpek Yağmurluğu', suya ve rüzgara karşı dayanıklı bir yapıya sahip olarak tasarlanmıştır. Bu sayede, köpeğinizi her türlü aşırı hava koşulundan koruyabilir. 

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

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