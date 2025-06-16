Köpeğinin Cinsini Seç, Ona Özel Aktivite Önerelim!

Senin köpeğin evin huzurundan uzaklaşmak istemiyor. En sevdiği şey seninle koltuğa kıvrılıp dinlenmek, bir oyuncak kemirmek ya da sana sokulmak. Ona en uygun aktivite ise evde oyun saatleri! Köpeğine yeni bir oyuncak alsan veya ödül maması versen bile çok mutlu olur! Köpeğinle eğlenceli vakit geçirmek için illa dışarı çıkmanız gerekmiyor, evde de bol bol eğlenebilirsiniz. Hem sen dinlenmiş olursun, o da keyif yapmış olur!