Köpeğinin Cinsini Seç, Ona Özel Aktivite Önerelim!
Köpeğinle birlikte yeni bir aktivite denemeye ne dersin? Her köpeğin karakteri başka; kimisi enerji küpü, kimisi miskin... Bu testin sonucunda, sana köpeğinle birlikte bambaşka bir eğlence sunuyoruz! Hemen teste başla, patili dostun için en iyi aktiviteyi birlikte bulalım! 👇
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1. Köpeğinin cinsi aşağıdakilerden hangisine daha yakın?
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2. Köpeğin şu an kaç yaşında?
3. Söyle bakalım, köpeğinin enerjisi nasıl?
4. Köpeğinin en sevdiği ödül hangisi?
5. Köpeğinle nasıl bir ilişkin var?
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6. Köpeğinle dışarı çıktığında en çok ne yaparsınız?
7. Evde köpeğinin favori köşesi neresi?
8. Köpeğinin sana göre en baskın özelliği hangisi?
Su aktiviteleri tam senin köpeğine göre!
Köpeğinle birlikte doğayı keşfetmelisin!
Köpeğin ev konforundan vazgeçemiyor!
Köpeğin için yeni bir oyun keşfetmen lazım!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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