Köpeğinin Adını Tahmin Ediyoruz!
Patili dostunun kişiliği, birlikte geçirdiğiniz zamanlar ve kurduğunuz bağ, onun ismine dair bize pek çok ipucu veriyor. Sence köpeğinin adını sadece birkaç soruyla tahmin edebilir miyiz? Karakterine, enerjisine ve seninle olan bağına göre onun ismini bulmaya çalışacağız!
O zaman başlıyoruz👇
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Köpeğin hangi özelliğiyle öne çıkıyor?
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2. Köpeğinin tüy rengi hangi tona daha yakın?
3. Patili dostunun boyutu ne?
4. Onun enerji seviyesini puanlar mısın? (1 en düşük, 5 en yüksek)
5. Peki, patili dostun kedilerle iyi geçiniyor mu?
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6. Neredeyse bitiriyoruz! Patili dostunun cinsiyetini de öğrenelim!
7. Onunla iletişimin nasıl? Verdiğin komutları yerine getiriyor mu?
8. Son olarak, dışarda en çok ne yapmayı sever?
Paşa!
Max!
Tarçın!
Köpük!
Pamuk!
Fındık!
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