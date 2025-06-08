Köpeğinin Adını Tahmin Ediyoruz!

Minicik gözleriyle tüm evi izler, hiç fark ettirmeden seni hep takip eder. Hem akıllı hem oyuncu; bir bakmışsın kucağında, bir bakmışsın yaramazlık peşinde. Pamuk ismi gibi sade, doğal ve kendine has. Ama tam ona göre. O ismine bayılıyor!