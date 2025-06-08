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Köpeğinin Adını Tahmin Ediyoruz!

etiket Köpeğinin Adını Tahmin Ediyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
08.06.2025 - 18:02

Patili dostunun kişiliği, birlikte geçirdiğiniz zamanlar ve kurduğunuz bağ, onun ismine dair bize pek çok ipucu veriyor. Sence köpeğinin adını sadece birkaç soruyla tahmin edebilir miyiz? Karakterine, enerjisine ve seninle olan bağına göre onun ismini bulmaya çalışacağız!

O zaman başlıyoruz👇

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1. İlk sorumuzla başladık bile! Köpeğin hangi özelliğiyle öne çıkıyor?

2. Köpeğinin tüy rengi hangi tona daha yakın?

3. Patili dostunun boyutu ne?

4. Onun enerji seviyesini puanlar mısın? (1 en düşük, 5 en yüksek)

5. Peki, patili dostun kedilerle iyi geçiniyor mu?

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6. Neredeyse bitiriyoruz! Patili dostunun cinsiyetini de öğrenelim!

7. Onunla iletişimin nasıl? Verdiğin komutları yerine getiriyor mu?

8. Son olarak, dışarda en çok ne yapmayı sever?

Paşa!

O bir enerji topu! Koşar, zıplar, sürpriz yapar. Tatlı dili, minnoş hareketleriyle herkesin gözdesi olur. Seni kapıda beklerken dans eder gibi kuyruk sallar. Gittiğin her yere gelmek ister çünkü sensiz duramaz. Paşa'nın ismini duyunca herkesin yüzü güler, çünkü o tam bir neşe kaynağı!

Max!

Güçlü, koruyucu ve sadık. Kapı çaldığında önce o gider, gece olduğunda ise senin baş ucunda uyur. Cesur ama sadece sevdiği insanlar için. Koruyuculuk gerektiren durularda  tam bir kahraman gibi… Görünüşüyle de adının hakkını veriyor: Max! Hem cool, hem güven dolu. Senin en iyi arkadaşın, sırdaşın, koruyucun.

Tarçın!

Sıcacık, tatlı mı tatlı bir dost. Sarılınca sanki sonbahar gibi… Huzurlu, sıcak ve içten. Gözleriyle konuşur, sessizce anlayış sunar. Sen üzülünce gelip yanına yatar, mutluysan seninle zıplar. Tarçın ismi onun hem rengini hem kalbini anlatır. Az bulunur, çok sevilir, çok sever!

Köpük!

Enerjisi hiç bitmeyen, zıp zıp zıplayan o minik fırtına! Sanki güne köpüklü bir deniz gibi başlıyor: neşeli, kıpır kıpır, capcanlı. Banyodan sonra kaçan, mama kasesine burnunu sokan, oyun seansı hiç bitmeyen bir tatlılık. Hayat onunla daha kabarık, daha eğlenceli ve daha huzurlu!

Pamuk!

Minicik gözleriyle tüm evi izler, hiç fark ettirmeden seni hep takip eder. Hem akıllı hem oyuncu; bir bakmışsın kucağında, bir bakmışsın yaramazlık peşinde. Pamuk ismi gibi sade, doğal ve kendine has. Ama tam ona göre. O ismine bayılıyor!

Fındık!

Yumuşacık tüyleri, sıcacık bakışlarıyla evin en huzurlu bireyi o. Herkesin sarılmak istediği, canı sıkkın olanın yanına çöken bir minik melek. Sakinliğiyle herkese iyi gelir, adı gibi kalbi de pamuk gibi. Onu izlemek bile insana terapi gibi geliyor. Minik bedeniyle de tam bir fındığa benziyor!

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miray soysal
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