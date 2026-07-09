Kombinine Göre Şu Anki Ruh Halini Tahmin Ediyoruz!

Son zamanlarda biraz yorulmuş olabilirsin... Bu da kombinlerine yansıyor. Daha rahat parçalar seçerek hem bedenini hem de ruhunu rahatlatmak istiyor olabilirsin. Bu yüzden oversize parçalar ve yumuşak kumaşlar seçerek sade kombinler yapıyorsun. Enerjini içinde tutarak kalabalıklardan uzak durmak istiyor olabilirsin.

Kendini rahat hissedeceğin kıyafetler giyindiğin zaman ruh hâlinin de rahatladığını görmüş olabilirsin. Seni yormayacak parçalara elin gidiyor... Kıyafetlerinle “biraz durup nefes almak istiyorum” diyorsun!