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Kombinine Göre Şu Anki Ruh Halini Tahmin Ediyoruz!

etiket Kombinine Göre Şu Anki Ruh Halini Tahmin Ediyoruz!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
09.07.2026 - 10:01
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Dışarı çıkmadan önce dolabın karşısına geçip kıyafet seçtiğin o an sadece kombin oluşturmuyorsun. Aynı zamanda farkında olmadan ruh hâlini yansıtacak parçaları arıyorsun. İçsel durumun dışarıya yansımak için can atar. Bunu da en iyi şekilde kıyafetlerle yapar. Seçtiğin parçalar, parçaları birleştirme şeklin ve kombine eklediğin aksesuarlar aslında hepsi senin ruh hâlinin somutlaşmış hâli diyebiliriz. O hâlde birlikte kıyafet seçimlerine bakalım ve senin ruh hâlini tahmin edelim!

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1. İlk olarak! Hazırlanırken en çok neye dikkat edersin?

2. Şimdi sıra renk tercihlerine geldi!

3. Peki, hazırlanırken ne kadar zaman harcarsın?

4. Temel sorulara yanıt geldiğine göre sıra parça seçmede! En sevdiğin parça hangisi?

5. Çantanı nasıl tercih edersin?

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6. Herkesin bir arada olduğu bir ortama gireceksin. Seç bakalım, hangisini giyinirdin?

7. Aksesuar kullanır mısın? Kullanıyorsan hangisini tercih edersin?

8. Son olarak! Ayakkabı seçiminde önceliğin ne olur?

Sakinleşmek isteyen bir ruh halindesin!

Sakinleşmek isteyen bir ruh halindesin!

Son zamanlarda biraz yorulmuş olabilirsin... Bu da kombinlerine yansıyor. Daha rahat parçalar seçerek hem bedenini hem de ruhunu rahatlatmak istiyor olabilirsin. Bu yüzden oversize parçalar ve yumuşak kumaşlar seçerek sade kombinler yapıyorsun. Enerjini içinde tutarak kalabalıklardan uzak durmak istiyor olabilirsin.

Kendini rahat hissedeceğin kıyafetler giyindiğin zaman ruh hâlinin de rahatladığını görmüş olabilirsin. Seni yormayacak parçalara elin gidiyor... Kıyafetlerinle “biraz durup nefes almak istiyorum” diyorsun!

Özgüveni yükselmiş bir tuh halindesin!

Özgüveni yükselmiş bir tuh halindesin!

Aynaya bakmayı seviyorsun! Aynaya baktıkça iyi hissetmek hoşuna gidiyor. Bu yüzden kombinlerini özenerek yapıyor olabilirsin. Kendine odaklandığın bir zaman diliminde olabilirsin. Arada şık parçalar tercih ederek kendini şımartıyorsun. Ayrıca girdiğin ortamda güçlü bir izlenim uyandırmak hoşuna gidiyor olabilir.

Enerjini toparlamış durumdasın! Bu yüzden kıyafetlerinle kendini ifade etmekten de çekinmiyorsun. Düzenli ve dikkatli seçimlerin sayesinde insanlar sana hayran kalıyor olabilir. Hayatının kontrolünün elinde olduğu, kıyafetlerinden anlaşılıyor!

Sevimli bir ruh halindesin!

Sevimli bir ruh halindesin!

Yumuşacık seçimlerin var... Renk uyumuna dikkat ederek ilerlemen, sevimli detaylara dikkat etmen ve zarif parçalara elinin gitmesi senin duygusal olduğunu gösteriyor. Biraz kendini hassas hissediyor olabilirsin. Sevmek ve sevilmek istediğini görüyoruz. Oluşturduğun kombindeki detaylar ruhunun yumuşaklığını yansıtıyor...

Hem sakinlik taşırken hem de kendine özgü detaylar içeriyor. Bu detaylardan, minik şeylerden bile zevk aldığını söyleyebiliriz. Hayal gücün güçlü ve iç dünyanda binlerce şey dönüyor olabilir. Bu da kombinlerine yansıyor!

Enerjisi yüksek bir ruh halindesin!

Enerjisi yüksek bir ruh halindesin!

Seçtiğin parçaların hepsi “buradayım” diye bağırıyor... Dikkat çekici parçalar giymeyi seviyorsun. Sosyal ortamlara girmek sana zor gelmiyor. Bir de bu ortamlarda ön planda olmak sana harika hissettiriyor! Çünkü enerjin o kadar yüksek ki herkese bulaşsın istiyorsun!

Yerinde duramayan bir enerjin var. Bu da cesur kombinler yapmana neden oluyor. Bu kombinlerin içinde kendini özgüvenli hissediyor olabilirsin. Monotonluğu kendine yakıştırmıyorsun. Sıradanlığın içinde parlayan biri olmayı hedefliyorsun!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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