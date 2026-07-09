Kombinine Göre Şu Anki Ruh Halini Tahmin Ediyoruz!
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Dışarı çıkmadan önce dolabın karşısına geçip kıyafet seçtiğin o an sadece kombin oluşturmuyorsun. Aynı zamanda farkında olmadan ruh hâlini yansıtacak parçaları arıyorsun. İçsel durumun dışarıya yansımak için can atar. Bunu da en iyi şekilde kıyafetlerle yapar. Seçtiğin parçalar, parçaları birleştirme şeklin ve kombine eklediğin aksesuarlar aslında hepsi senin ruh hâlinin somutlaşmış hâli diyebiliriz. O hâlde birlikte kıyafet seçimlerine bakalım ve senin ruh hâlini tahmin edelim!
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1. İlk olarak! Hazırlanırken en çok neye dikkat edersin?
2. Şimdi sıra renk tercihlerine geldi!
3. Peki, hazırlanırken ne kadar zaman harcarsın?
4. Temel sorulara yanıt geldiğine göre sıra parça seçmede! En sevdiğin parça hangisi?
5. Çantanı nasıl tercih edersin?
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6. Herkesin bir arada olduğu bir ortama gireceksin. Seç bakalım, hangisini giyinirdin?
7. Aksesuar kullanır mısın? Kullanıyorsan hangisini tercih edersin?
8. Son olarak! Ayakkabı seçiminde önceliğin ne olur?
Sakinleşmek isteyen bir ruh halindesin!
Özgüveni yükselmiş bir tuh halindesin!
Sevimli bir ruh halindesin!
Enerjisi yüksek bir ruh halindesin!
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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