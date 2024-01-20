Kolpaçino Ekibi Canlı Yayında ‘Kavga Etti’: Sunucu Mehmet Akif Ersoy’un Zor Anları

Yakın zamanda vizyona giren Kolpaçino 4 filminin oyuncuları, HaberTürk ekranlarında yayınlanan ve Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu “5. Gece” programına konuk oldu. Film ekibinden Kubilay Penbeklioğlu, fragmanda kendisinin sahnelerinin kesildiğini iddia ederek filmin yönetmeni ve senaryo yazarı Şafak Sezer’e tepki gösterdi. Yaşanan kavga sonrası Penbeklioğlu programı terk etmek isteyince sunucu Mehmet Akif Ersoy zor anlar yaşadı. Ancak sonrasında yaşananların bir şaka olduğu ortaya çıktı.