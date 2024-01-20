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Kolpaçino Ekibi Canlı Yayında ‘Kavga Etti’: Sunucu Mehmet Akif Ersoy’un Zor Anları

Kolpaçino Ekibi Canlı Yayında ‘Kavga Etti’: Sunucu Mehmet Akif Ersoy’un Zor Anları

şafak sezer
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.01.2024 - 09:31

Yakın zamanda vizyona giren Kolpaçino 4 filminin oyuncuları, HaberTürk ekranlarında yayınlanan ve Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu “5. Gece” programına konuk oldu. Film ekibinden Kubilay Penbeklioğlu, fragmanda kendisinin sahnelerinin kesildiğini iddia ederek filmin yönetmeni ve senaryo yazarı Şafak Sezer’e tepki gösterdi. Yaşanan kavga sonrası Penbeklioğlu programı terk etmek isteyince sunucu Mehmet Akif Ersoy zor anlar yaşadı. Ancak sonrasında yaşananların bir şaka olduğu ortaya çıktı.

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Uzun zaman sonra yeni filmiyle yeniden sinemalarda olan Kolpaçino, yüksek izlenme oranlarına ulaşmayı başardı.

Uzun zaman sonra yeni filmiyle yeniden sinemalarda olan Kolpaçino, yüksek izlenme oranlarına ulaşmayı başardı.

Kadrosunda Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül gibi isimlerin yanı sıra İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Ali Erbil’in de yer aldığı film, serinin 7 yıl sonra çekilen filmi oldu.

Kadrosunda Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Serkan Şengül gibi isimlerin yanı sıra İbrahim Tatlıses, Serdar Ortaç, Cengiz Kurtoğlu ve Mehmet Ali Erbil’in de yer aldığı film, serinin 7 yıl sonra çekilen filmi oldu.

Filmin başrolleri, HaberTürk ekranlarına konuk oldu ve sunucu Mehmet Akif Ersoy’a şaka yapmaya karar verdi.

Filmin başrolleri, HaberTürk ekranlarına konuk oldu ve sunucu Mehmet Akif Ersoy’a şaka yapmaya karar verdi.

İşte canlı yayında yaşananlar ve sunucu Mehmet Akif Ersoy’un zor anları 👇

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