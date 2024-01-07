Kolpaçino Şahin'in Yıllar Önce Fenerbahçe Maçına Girmek İsterken Kaydedilen Görüntüleri Hepimizi Güldürdü

Şafak Sezer'in sevilen komedi filmi Kolpaçino'da Şahin karakterine hayat veren Serkan Şengül, yıllar önce Fenerbahçe tribünlerine girmek isterken mikrofonlara konuştuğu anlar yeniden gündem oldu. Kolpaçino Şahin, Fenerbahçe tribünlerine girmek için çok eziyet çekmiş, birlikte bakalım🚀