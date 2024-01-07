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Kolpaçino Şahin'in Yıllar Önce Fenerbahçe Maçına Girmek İsterken Kaydedilen Görüntüleri Hepimizi Güldürdü

Kolpaçino Şahin'in Yıllar Önce Fenerbahçe Maçına Girmek İsterken Kaydedilen Görüntüleri Hepimizi Güldürdü

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 17:54

Şafak Sezer'in sevilen komedi filmi Kolpaçino'da Şahin karakterine hayat veren Serkan Şengül, yıllar önce Fenerbahçe tribünlerine girmek isterken mikrofonlara konuştuğu anlar yeniden gündem oldu. Kolpaçino Şahin, Fenerbahçe tribünlerine girmek için çok eziyet çekmiş, birlikte bakalım🚀

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Kolpaçino Şahin, yıllar önce Fenerbahçe tribünlerinde yerini almak için beklerken kameralara yakalanmış.

Kolpaçino Şahin, yıllar önce Fenerbahçe tribünlerinde yerini almak için beklerken kameralara yakalanmış.

Görüntülerde Kolpaçino Şahin, 1996-97 sezonunda Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin'in Fenerbahçe'ye ilk kez rakip olacağı maç önü stat kapılarından şikayetçi.

Görüntülerde Kolpaçino Şahin, 1996-97 sezonunda Aykut Kocaman ve Oğuz Çetin'in Fenerbahçe'ye ilk kez rakip olacağı maç önü stat kapılarından şikayetçi.

Sesiyle, bakışlarıyla hiç değişmeyen Kolpaçino Şahin'in o anları sosyal medyada yeniden viral oldu.

Sesiyle, bakışlarıyla hiç değişmeyen Kolpaçino Şahin'in o anları sosyal medyada yeniden viral oldu.

İşte o anlar👇

Gelen yorumlar ise birbirinden güzeldi👇

Gelen yorumlar ise birbirinden güzeldi👇
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Müthiş!

Müthiş!
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