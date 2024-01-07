Pas Tercihleri Ekran Başındakilere Saç Baş Yoldurmuştu! Arda Güler'den Nico Paz Paylaşımı
Pas Tercihleri Ekran Başındakilere Saç Baş Yoldurmuştu! Arda Güler'den Nico Paz Paylaşımı
Real Madrid ile ilk maçına çıkan Arda Güler, sosyal medya hesabından Nico Paz ile olan fotoğrafını paylaşarak Türk futbolseverlere mesaj verdi. Paz, Arandina maçında milli futbolcuya pas atmamasıyla sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
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Arda Güler, Real Madrid'in İspanya Kral Kupası son 32 turunda Arandina'ya konuk olduğu maçta gol 11'de kendine yer buldu.
59 dakika sahada kalan 18 yaşındaki futbolcu, gole de çok yaklaştı.
Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğü ile biten maçta dikkat çeken bir başka futbolcu ise Nico Paz'dı.
Paz'ın karşılaşmada Arda Güler'e pas atmaması dikkatlerden kaçmadı.
Duruma birçok futbolseverin tepki göstermesi sonucunda Arda Güler, Nico Paz ile fotoğrafını paylaşarak Türk futbolseverlere mesaj verdi.
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hmmm 🤔 buradan ceballos kardeşim değil sövmeye devam edin anlamı da çıkabilir.. futbolu değil ama seni seviyorum çocuk ❤️