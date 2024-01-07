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Pas Tercihleri Ekran Başındakilere Saç Baş Yoldurmuştu! Arda Güler'den Nico Paz Paylaşımı

Pas Tercihleri Ekran Başındakilere Saç Baş Yoldurmuştu! Arda Güler'den Nico Paz Paylaşımı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
07.01.2024 - 16:54

Real Madrid ile ilk maçına çıkan Arda Güler, sosyal medya hesabından Nico Paz ile olan fotoğrafını paylaşarak Türk futbolseverlere mesaj verdi. Paz, Arandina maçında milli futbolcuya pas atmamasıyla sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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Arda Güler, Real Madrid'in İspanya Kral Kupası son 32 turunda Arandina'ya konuk olduğu maçta gol 11'de kendine yer buldu.

Arda Güler, Real Madrid'in İspanya Kral Kupası son 32 turunda Arandina'ya konuk olduğu maçta gol 11'de kendine yer buldu.

Eflatun-beyazlı formayı ilk kez sırtına geçiren milli yıldız, performansıyla büyük bir beğeni topladı.

59 dakika sahada kalan 18 yaşındaki futbolcu, gole de çok yaklaştı.

59 dakika sahada kalan 18 yaşındaki futbolcu, gole de çok yaklaştı.

Mücadelenin ilk yarısında Arda Güler, takımının kazandığı frikikte direğe takıldı.

Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğü ile biten maçta dikkat çeken bir başka futbolcu ise Nico Paz'dı.

Real Madrid'in 3-1'lik üstünlüğü ile biten maçta dikkat çeken bir başka futbolcu ise Nico Paz'dı.

İspanyol devin yetenekleri isimleri arasında gösterilen 19 yaşındaki futbolcu, Arda Güler gibi maça ilk 11'de başladı.

Paz'ın karşılaşmada Arda Güler'e pas atmaması dikkatlerden kaçmadı.

Paz'ın karşılaşmada Arda Güler'e pas atmaması dikkatlerden kaçmadı.

Heyecanla maçı takip edenler, sosyal medyada İspanyol futbolcuyu adeta eleştiri yağmuruna tuttu.

Duruma birçok futbolseverin tepki göstermesi sonucunda Arda Güler, Nico Paz ile fotoğrafını paylaşarak Türk futbolseverlere mesaj verdi.

Duruma birçok futbolseverin tepki göstermesi sonucunda Arda Güler, Nico Paz ile fotoğrafını paylaşarak Türk futbolseverlere mesaj verdi.

'O beni kardeşim, herkes sakin olsun'

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KumdanKum

hmmm 🤔 buradan ceballos kardeşim değil sövmeye devam edin anlamı da çıkabilir.. futbolu değil ama seni seviyorum çocuk ❤️