Arda Güler Real Madrid ile İlk Maçına Çıktı: Arda Güler İlk Maçında Herkesi Hayran Bıraktı

Sezon başında Fenerbahçe’den dünya devi Real Madrid’e transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına İspanya Kral Kupası maçında çıktı.

59 dakika sahada kalan milli futbolcu Arda Güler, gösterdiği performans ve başarılı oyunu ile herkesi kendisine bir kez daha hayran bıraktı.