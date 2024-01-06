Arda Güler Real Madrid ile İlk Maçına Çıktı: Arda Güler İlk Maçında Herkesi Hayran Bıraktı
Arda Güler Real Madrid ile İlk Maçına Çıktı: Arda Güler İlk Maçında Herkesi Hayran Bıraktı
Sezon başında Fenerbahçe’den dünya devi Real Madrid’e transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan Arda Güler, Real Madrid ile ilk maçına İspanya Kral Kupası maçında çıktı.
59 dakika sahada kalan milli futbolcu Arda Güler, gösterdiği performans ve başarılı oyunu ile herkesi kendisine bir kez daha hayran bıraktı.
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Sezon başında Fenerbahçe’den İspanyol ekibi Real Madrid’e transfer olan Arda Güler sonunda o forma ile sahaya çıktı.
Transferi sonrasında yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü maça çıkamayan Arda’nın ne zaman maça çıkacağı merakla beklenirken teknik direktör Ancelotti’nin kararı ile İspanya Kral Kupası’nda oynanan son 32 maçına ilk 11’de başladı.
Karşılaşmada 59 dakika forma giyen milli futbolcu 59. Dakikada yerini Valverde’ye bıraktı.
Arda Güler sahada kaldığı süre boyunca gösterdiği performans ile herkesi kendisine hayran bıraktırmayı başardı.
Arda, 59 dakikada 53 kez topla buluşurken 32 isabetli pas, %89 pas isabeti, 2 kilit pas, 3 şut ile maçı tamamladı.
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