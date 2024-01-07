Real Madrid Taraftarı İspanyollar Yaptıkları Yorumlarla Arda Güler'i Yerlere Göklere Sığdıramadı

Real Madrid formasıyla ilk maçına Kral Kupası'ndaki Arandina karşısına çıkan Arda Güler, İspanyol taraftarların beğenisini topladı. Attığı ara paslarıyla, topa olan hakimiyetiyle ve harika frikik vuruşuyla Real Madrid taraftarlarını kendisine hayran bıraktı.

Arda Güler için Real Madrid taraftarları neler söylemiş birlikte bakalım🚀