Real Madrid Taraftarı İspanyollar Yaptıkları Yorumlarla Arda Güler'i Yerlere Göklere Sığdıramadı
Real Madrid Taraftarı İspanyollar Yaptıkları Yorumlarla Arda Güler'i Yerlere Göklere Sığdıramadı
Real Madrid formasıyla ilk maçına Kral Kupası'ndaki Arandina karşısına çıkan Arda Güler, İspanyol taraftarların beğenisini topladı. Attığı ara paslarıyla, topa olan hakimiyetiyle ve harika frikik vuruşuyla Real Madrid taraftarlarını kendisine hayran bıraktı.
Arda Güler için Real Madrid taraftarları neler söylemiş birlikte bakalım🚀
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1. Arda Güler Real Madrid taraftalarına Mesut Özil'i hatırlattı.
2. "Arda Güler inanılmaz bir futbolcu"
3. İlk kez Arda Güler'i izledikleri için heyecanlılardı.
4. "Yeterince izledim, 50 milyon Euro daha verin bu çocuğa"
5. "Arda Güler şu an dünyanın en iyi oyuncularından biri (Objektif yorumum)"
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6. "20 dakika içinde Arda Güler'in Real Madrid'de başarılı olmak için her şeye sahip olduğunu açıkça görüyorum. İlk maçına 18 yaşındayken Ceballos'tan serbest vuruşu kullanması için topu istedi ve topu direğe gönderdi. KARAKTER"
7. 😅
8. "Bu adam şu an benim"
9. "18 dakika oynaması ona aşık olmam için yetti"
10. "Bütün sezon sakatlanan Arda Güler için maç hiç de kolay olmadı ve adam sanki 6 yıldır bizimle oynuyormuş gibi oynadı."
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11. "Arda Güler'in uzun zamandır gördüğüm en iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum."
12. "Sonunda Cristiano'dan sonra serbest vuruş kullanmayı bilen biri. ARDA GÜLER."
Arda Güler'i izlemek çok güzeldi, bir sonraki maçını iple çekiyoruz!
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