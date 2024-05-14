Kocacı Özge Özpirinçci'den Cannes Perisi Pınar Deniz'e 14 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Kocacı Özge Özpirinçci'den Cannes Perisi Pınar Deniz'e 14 Mayıs'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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Danla Bilic yedi saniyede hazırlandı, evden çıktı.
Şeyma Subaşı, bu sefer de İtalya'nın altını üstüne getirdi.
Özge Özpirinçci, kocasıyla aşk dolu paylaşımlarına doyamadı.
Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti seti arkasında çılgınlar gibi dans ettiği anları paylaştı.
Kerimcan Durmaz, stüdyoya girdi.
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Pınar Deniz, Cannes'a peri gibi düştü.
Cemal Can Canseven de Cannes hazırlığındaydı.
Eser Yenenler ve Berfu Yenenler, Disneyland Paris'te yağmur indirince neye uğradığını şaşırdı.
Demet Özdemir, park keyfi yaptı.
Yasemin Tatlıses de ikizler de İdo Tatlıses'i kayda göndermeye pek niyetli değildi.
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Birce Akalay, Cannes'da da Yunan restoranı buldu.
Şükrü Özyıldız, sevgilisi Sibil Çetinkaya'yla Cannes'da boy gösterdi.
Merve Boluğur yine bildiğiniz gibiydi.
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