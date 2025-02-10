Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya Gerçek Hayattaki Ömer'ini Bulunca Elini Bir An Olsun Bırakmadı!
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya Gerçek Hayattaki Ömer'ini Bulunca Elini Bir An Olsun Bırakmadı!
Kızılcık Şerbeti’nin güçlü kadını Kıvılcım dizide Ömer’i buldu ama gerçek hayatta da aşkı yakaladı. Dizideki uyumlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuran Kıvılcım ve Ömer aşkı şimdi gerçek oldu desek yeridir. Çünkü Evrim Alasya gerçek hayattaki “Ömer”ini de buldu: Kerem Alışık. Çift bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İkilinin birbirlerinin ellerini hiç bırakmaması dikkat çekti.
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Rol aldıkları Aşk Biter mi? adlı tiyatro oyununda sahnede başlayan yakınlaşma gerçeğe dönüşmüş ve ikili bir süre önce yeni bir aşka yelken açmıştı.
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Magazin dünyasında aşklarıyla merak uyandıran çift önceki gün İstanbul’da bir AVM’de görüntülendi. Kar tatili hazırlığı yapan ünlü çift alışveriş boyunca el eleydi!
AVM’yi birlikte turlayan Alasya ve Alışık, mağazaları gezip eksiklerini tamamlarken romantik halleriyle dikkat çekti.
Alışveriş boyunca ayrılmayan eller, otoparkta da bırakılmadı. Tatil öncesi son hazırlıklarını tamamlayan ikili hem aşk dolu bakışları hem de uyumlarıyla adeta “Bu aşk uzun soluklu!” mesajı verdi.
Dizide Kıvılcım ve Ömer aşkı sosyal medyanın gündeminden düşmezken Alasya’nın gerçek hayatta da kendine bir Ömer bulması magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.
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Aşkları doludizgin devam eden ikilinin tatil pozları da şimdiden merak konusu! Bakalım karlar altında romantik pozlar gelecek mi? Hep birlikte göreceğiz.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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