"Ben Olmazsam Biter" Demişti! Safiye Soyman ve Faik Öztürk Aralarındaki Krizi Çözüp Aşk Tazeledi
"Ben Olmazsam Biter" Demişti! Safiye Soyman ve Faik Öztürk Aralarındaki Krizi Çözüp Aşk Tazeledi
Ünlü çift Safiye Soyman ve Faik Öztürk son günlerde karşılıklı açıklamalarıyla gündeme gelmiş, Birbirlerine gözdağı vermeleri magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Faik Öztürk’ün yıllar önce söylediği “Biz ayrılırsak çoğu şeyini kaybeder” sözleri yeniden hatırlatılınca, Soyman’dan “Ben olmasam Faik biter” yanıtı gelmişti. Bu sözlerin ardından çiftin arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilse de ikiliden beklenmedik bir paylaşım geldi.
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Son günlerde verdikleri iddialı demeçlerle adlarından sıkça söz ettiren Safiye Soyman ve Faik Öztürk sosyal medyadan yaptıkları neşeli paylaşımlarla dedikodulara nokta koydu.
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Faik Öztürk’ün “Biz ayrılırsak çoğu şeyini kaybeder” sözlerine Soyman’ın “Ben olmasam Faik biter” yanıtı, ikili arasında bir kriz olduğu dedikodularını alevlendirmişti.
Ancak Soyman, bu söylentilere Erciyes’ten paylaştığı eğlenceli karelerle son noktayı koydu. Tatil için Erciyes’in yolunu tutan ikili, karlar içinde çocuklar gibi şendi.
Kış tatilinde yakın arkadaşlarıyla eğlenen çiftin bu samimi halleri “Ayrılıyorlar mı?” sorusunu akıllara getirenlere tokat gibi bir cevap oldu.
Görünen o ki Safiye Soyman ve Faik Öztürk atışsalar da ayrılamazlar.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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