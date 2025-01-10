Kızılcık Şerbeti'nde Kimler Öldü? Nilay Öldü mü? Kimler Ayrılıyor?
Kızılcık Şerbeti'nde Kimler Öldü? Nilay Öldü mü? Kimler Ayrılıyor?
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümdeki yangın sahnesiyle gündem olmuştu. Diziden ölerek ayrılacaklar haftalardır merak ediliyor.
Peki, Kızılcık Şerbeti'nde kim öldü? Yangında ölen 4 kişi kim? İşte detaylar...
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yangın sahnesiyle haftalardır merak yaratıyor.
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Kızılcık Şerbeti'nde kim öldü sorusuna sonunda yeni bölümle yanıt geldi.
Kızılcık Şerbeti'nde kim öldü?
Kızılcık Şerbeti Nilay öldü mü?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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