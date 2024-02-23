Kızılcık Şerbeti Görkem'in Gerçek Halinden Survivor'a Gelen Yarışmacıya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti Görkem'in Gerçek Halinden Survivor'a Gelen Yarışmacıya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
22 Şubat Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Yiğit Özşener, Barış Falay'ın yer aldığı Ezel dizisinin kamera arkası görüntüleri gündem oldu ve görenleri duygulandırdı.
Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisine geçtiğimiz günlerde 'Görkem' karakteri ile dahil olan Özge Özacar'ın havalı pozları şaşırttı.
Kanal D’nin reyting rekortmeni ‘İnci Taneleri’ dizisinde Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç, rol arkadaşı Hazar Ergüçlü’ye övgüler yağdırdı.
Ünlü televizyon yapımcısı ve Acun Medya'nın kurucusu Acun Ilıcalı, Alman spor kanalı Sport1'in hisselerinin yarısını 30 milyon euroya satın alıyor. Bu stratejik hamle, Acun Medya'nın sporla ilgili gerçeklik formatlarının Sport1 kanalında da gösterilmesini sağlayacak. Reuters'ın raporuna göre, bu satın almanın gerçekleşmesi Acun Medya'nın uluslararası arenada daha da genişlemesine yardımcı olacak.
Ece Ronay'ın olaylı bir şekilde boşandığı eski eşi Mehmet Bilir'in Kısmetse Olur'un popüler gelin adayıyla birliktelik yaşadığı iddia edildi. Bu iddialar ise ikilinin yaptığı 'date' paylaşımlarıyla pekişti!
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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Selma karakterine hayat veren Melis Sevinç, MAG Dergi'ye konuştu. Karakteri hakkında konuşan Sevinç, izleyicilerin karakterini gerçek sandıklarını söyledi.
En olaylı sezon olmaya devam eden Survivor All Star'da son bomba olaylı yarışmacılardan Batuhan'ın mavi takıma gelmesi oldu. Gelir gelmez Poyraz'la atışan Batuhan'ın yarışmaya gelmesi izleyicileri ayağa kaldırdı.
Arka arkaya birçok kez ödülden men cezası alan Yunus Emre, oynanan oyun esnasında yere yığılınca herkesi korkuttu. Parkurun ortasında bir anda kendinden geçen Yunus Emre'nin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti ve Survivor izleyicisi Acun'a isyan etti.
Survivor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Sahra Işık'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı ifşalar bitmek bilmezken, Nagihan ve Merve Aydın hakkında ortaya attığı iddia ortalığı karıştırdı.
Show TV ekranlarının reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezonu son gaz devam ederken, dizinin 3. sezonunun olup olmayacağı merak konusuydu. Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali tarihini açıkladı.
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Geçtiğimiz gece Demet Özdemir doğum günü partisine katılan Mahsun Kırmızıgül, ekranlara damga vuran 'İnci Taneleri'ni beğendiğini hangi sözlerle ifade etti gelin birlikte bakalım.
Show TV'de yayınlanmaya başlayan Bahar dizisi gündemden düşmek bilmezken, dizide eşi Bahar'a karaciğer nakli için donör olmaktan vazgeçen Timur'a hepimizi lanet okumuştuk. Peki, siz eşinize karaciğerinizi verir miydiniz?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar setinde şoke eden bir olay yaşandı. Kostümlerin olduğu kamyonun kaybolduğu sette çekimler ertelendi.
Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarından Nagihan Karadere adada arkadaşlarıyla yaptığı bilek güreşiyle gündem oldu. Nagihan'ın kol kaslarına görenler inanamadı.
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