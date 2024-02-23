Bahar Dizisiyle Gündem Olmuştu: Eşinize Karaciğerinizi Verir miydiniz?
Bahar Dizisiyle Gündem Olmuştu: Eşinize Karaciğerinizi Verir miydiniz?
Show TV'de yayınlanmaya başlayan Bahar dizisi gündemden düşmek bilmezken, dizide eşi Bahar'a karaciğer nakli için donör olmaktan vazgeçen Timur'a hepimizi lanet okumuştuk. Peki, siz eşinize karaciğerinizi verir miydiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Bahar dizisi konusu ve enfes oyunculuklarıyla ekran için adeta can suyu oldu.
Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar karakterinin hasta olup karaciğer nakli için donöre ihtiyaç duymasıyla başlayan dizide eşi Timur uyumlu olmasına rağmen donör olmaktan vazgeçmişti.
Bahar'ın eşi Timur'dan intikam aldığı dizide Timur'a hepimiz lanet okurken, söz konusu olay sosyal medyada gündem oldu.
"Siz olsaydınız eşinize karaciğerinizi verir miydiniz?" sorusu sosyal medyada gündem olurken, soruya gelen yanıtları sizler için derledik.
İşte tepkilerden bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Karaciğerinizi eşinize verir misiniz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda