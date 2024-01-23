Kızıl Goncalar Zeynep'in Gerçek Halinden Survivor Nagihan'ın Kavgasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızıl Goncalar Zeynep'in Gerçek Halinden Survivor Nagihan'ın Kavgasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
23 Ocak Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor 2022 şampiyonu Nisa belki de Survivor tarihi boyunca en tartışmalı şampiyonların başında geliyor. Oyun performansları düşük olmasına rağmen yüksek SMS almasıyla 1. olan Nisa, Acun Medya Akademi'de verdiği söyleşide şampiyonluk için yaptığı manifesti açıkladı.
Survivor All Star'da tartışmasız gün geçmiyor. Ancak bu kez tartışmayı başlatan durum aynı gün içinde değil, iki yıl önce başladı. Gizem'e kinini hatırlayan Nagihan, 2 yıl önce kendisini potaya gitmesi için yazan Gizem'i adeta yerin dibine soktu.
RTÜK sansürünün ardından ekranlardaki yerini alan Kızıl Goncalar, üçüncü bölümüyle büyük bir ilgi topladı. Yine oldukça iddialı sahnelerin yer aldığı dizi izleyicinin beğenisini yeniden kazanırken, yeni bölüm fragmanıyla da çok konuşuldu.
Survivor All Star'da Turabi dur durak bilmiyor. Neredeyse her bölüm bir olayın içinde bulduğumuz Turabi, bir önceki bölümde konseydeki davranışları sebebiyle Acun Ilıcalı'dan azar işitmişti. Üstünden bir gün geçmeden eleme adayı yazmak üzere gittiği konseyde Acun Ilıcalı'nın adını yazdı!
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri dizisi yayınladıkları ilk fragmanla resmen tüm ülkeye damgasını vurdu. Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesiyle sosyal medyayı ve gündemi ele geçiren dizide dikkat çeken isimlerden bir tanesi de pavyon sahnelerinde arkada gördüğümüz türkücü Sincanlı Erkal oldu. Daha dizi başlamadı fakat Sincanlı Erkal'ın kaşesi yalnızca 2 fragmanla tavan yaptı!
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Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan'ın başrollerini paylaştığı İnci Taneleri dizisi tek bir fragmanla sosyal medyayı altüst etti. Henüz bölüm yayınlanmamasına rağmen tüm ülkenin dilinde dolaşan İnci Taneleri, özellikle Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesiyle gündeme damga vurmuştu. Daha ne olabilir diye beklerken malum internet sitesinde Dilber'e ev almak için insanlar evini barkını satışa çıkarttı.
Geçtiğimiz aylar siz değerli okuyucularımıza her yıl olduğu gibi bu yıl da bir anket hazırlamıştık. "Ne Seneydi Be Ödüllerinin" verildiği ve her kategoriden adayların olduğu anketimizde 350 bin kişi katıldı. Müge Anlı'da En İyi Gündüz Kuşağı Programı kategorisinde birinciliği yakaladı. Ödül gönderdiğimiz Müge Anlı Onedio'ya sevgilerini canlı yayında, programında bizlere iletti.
RTÜK cezasıyla gündem olan Kızıl Goncalar, iki kez yayın durdurma cezasının ardından ekranlara geri döndü. 3. bölümü yayınlanan dizi aldığı yüksek oranlarla reytingleri altüst etti.
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine çok konuşulacak bir konu işlendi. Ailesini bulmak için programa başvuran Ahsen Nur kısa sürede babası Mustafa'ya kavuşsa da babasının garip tavırları ve gelen ihbarlar olaya bambaşka bir boyut getirdi.
Özcan Deniz, Özgü namal, Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinde Meryem'in kızı Zeynep'e hayat veren Mina Demirtaş'ın gerçek hayattaki hali büyüledi.
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Efsane dizi Kurtlar Vadisi’nin en sevilen sahnelerinden olan Cerrahpaşa kahve baskınında “Cerrahpaşalı Hüseyin” karakteriyle rol alan oyuncu Ergin Duru’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.
Geçtiğimiz saatlerde, TRT1'in yeni dizisi "Mehmed Fetihler Sultanı" setinde bir talihsizlik daha yaşandığını, ünlü oyuncu Sinan Albayrak'ın atla çekim yapılan sahnede ağır bir kaza geçirdiğini öğrenmiştik. En son bilincinin kapalı olduğu bilgisi verilen Sinan Albayrak'tan açıklama geldi!
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