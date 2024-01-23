Müge Anlı'daki "Çocuklarının Sayısını Bilmeyen Adam" Programa Damga Vurdu
Müge Anlı'daki "Çocuklarının Sayısını Bilmeyen Adam" Programa Damga Vurdu
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Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya katılan Ahsen Nur, hiç tanımadığı aileni bulmasını için Anlı ve ekibinden yardım istedi.
Ahsen Nur'un biyolojik babası ve kız kardeşini kısa süre içerisinde bulan Müge Anlı aileyi canlı yayında buluştursa da baba Mustafa hakkında ortaya atılan iddialar kafa karıştırdı.
Canlı yayında kucaklaşan baba-kız tüm stüdyoyu gözyaşlarına boğarken, hemen ardından baba Mustafa Türel'in 'Kaç çocuğum var bilmiyorum' demesi ve rahat tavırları izleyicileri çileden çıkardı.
Mustafa Bey için pek çok telefon ihbarı alan Müge Anlı, bu telefonlarla Mustafa Bey'in daha pek çok çocuğu daha olduğunu açıkladı.
Kimisi cami avlusuna bırakılan, kimi para karşılığında satılan bebeklerin akıbeti araştırılırken, Mustafa Bey'in 10'un üzerinde çocuğu olduğu iddia edildi.
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Söz konusu olay programda büyük yankı uyandırırken, yayını ihbar kabul eden Aile Bakanlığı, bırakılan çocukların babası ile ilgili suç duyurusunda bulanacağını açıkladı.
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