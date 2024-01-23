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Müge Anlı'daki "Çocuklarının Sayısını Bilmeyen Adam" Programa Damga Vurdu

Müge Anlı'daki "Çocuklarının Sayısını Bilmeyen Adam" Programa Damga Vurdu

Müge Anlı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 14:01

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine çok konuşulacak bir konu işlendi. Ailesini bulmak için programa başvuran Ahsen Nur kısa sürede babası Mustafa'ya kavuşsa da babasının garip tavırları ve gelen ihbarlar olaya bambaşka bir boyut getirdi.

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Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya katılan Ahsen Nur, hiç tanımadığı aileni bulmasını için Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya katılan Ahsen Nur, hiç tanımadığı aileni bulmasını için Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Ahsen Nur'un biyolojik babası ve kız kardeşini kısa süre içerisinde bulan Müge Anlı aileyi canlı yayında buluştursa da baba Mustafa hakkında ortaya atılan iddialar kafa karıştırdı.

Ahsen Nur'un biyolojik babası ve kız kardeşini kısa süre içerisinde bulan Müge Anlı aileyi canlı yayında buluştursa da baba Mustafa hakkında ortaya atılan iddialar kafa karıştırdı.

Canlı yayında kucaklaşan baba-kız tüm stüdyoyu gözyaşlarına boğarken, hemen ardından baba Mustafa Türel'in 'Kaç çocuğum var bilmiyorum' demesi ve rahat tavırları izleyicileri çileden çıkardı.

Canlı yayında kucaklaşan baba-kız tüm stüdyoyu gözyaşlarına boğarken, hemen ardından baba Mustafa Türel'in 'Kaç çocuğum var bilmiyorum' demesi ve rahat tavırları izleyicileri çileden çıkardı.

Mustafa Bey için pek çok telefon ihbarı alan Müge Anlı, bu telefonlarla Mustafa Bey'in daha pek çok çocuğu daha olduğunu açıkladı.

Mustafa Bey için pek çok telefon ihbarı alan Müge Anlı, bu telefonlarla Mustafa Bey'in daha pek çok çocuğu daha olduğunu açıkladı.

Kimisi cami avlusuna bırakılan, kimi para karşılığında satılan bebeklerin akıbeti araştırılırken, Mustafa Bey'in 10'un üzerinde çocuğu olduğu iddia edildi.

Kimisi cami avlusuna bırakılan, kimi para karşılığında satılan bebeklerin akıbeti araştırılırken, Mustafa Bey'in 10'un üzerinde çocuğu olduğu iddia edildi.
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Söz konusu olay programda büyük yankı uyandırırken, yayını ihbar kabul eden Aile Bakanlığı, bırakılan çocukların babası ile ilgili suç duyurusunda bulanacağını açıkladı.

Söz konusu olay programda büyük yankı uyandırırken, yayını ihbar kabul eden Aile Bakanlığı, bırakılan çocukların babası ile ilgili suç duyurusunda bulanacağını açıkladı.

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