Müge Anlı'daki "Çocuklarının Sayısını Bilmeyen Adam" Programa Damga Vurdu

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine çok konuşulacak bir konu işlendi. Ailesini bulmak için programa başvuran Ahsen Nur kısa sürede babası Mustafa'ya kavuşsa da babasının garip tavırları ve gelen ihbarlar olaya bambaşka bir boyut getirdi.