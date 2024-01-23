Kurtlar Vadisi’nin Kült Sahnesinde Rol Almıştı: “Cerrahpaşalı Hüseyin” Hayatını Kaybetti
Kurtlar Vadisi’nin Kült Sahnesinde Rol Almıştı: “Cerrahpaşalı Hüseyin” Hayatını Kaybetti
Efsane dizi Kurtlar Vadisi’nin en sevilen sahnelerinden olan Cerrahpaşa kahve baskınında “Cerrahpaşalı Hüseyin” karakteriyle rol alan oyuncu Ergin Duru’nun hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Kurtalar Vadisi’nde Polat Alemdar’ın Cerrahpaşa’da kahvehaneyi bastığı sahne, dizinin en sevilen ve üzerinden yıllar geçse de unutulmayan sahnelerinde biri.
Kahvehane baskını sırasında rol alan oyuncu Ergin Duru’dan kötü haber geldi.
Duru, geçirdiği kalp krizi sonrasında yoğun bakımda yaşama savaşı veriyordu.
Magazin yazarı Onur Akay, Ergin Duru’nun ölüm haberini şu şekilde paylaştı;
"Usta oyuncumuz Ergin Duru, 15 Kasım 2023 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Hüseyin'i olarak da tanınan Türk sinemasının emektar isimlerinden Ergin Duru, 21 Ocak 2024 Pazar günü hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Eskişehir'e gönderildi ve orada ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. Mekânı cennet olsun inşallah"
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Kurtlar Vadisi'nin efsane sahnesi 👇
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