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Kızıl Deniz’in İncisi Sharm-El Sheikh’e Gitmek İçin 10 Neden

etiket Kızıl Deniz’in İncisi Sharm-El Sheikh’e Gitmek İçin 10 Neden

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 16:16

Son yıllarda Mısır'daki Sharm-El Sheikh çok popüler oldu. Peki neden bu kadar popüler oldu? Sharm-El Sheikh'e gitmek için haklı sebepleriniz var!

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1. Eğer suyun altı sizi etkiliyorsa, burası en ünlü dalış noktalarından biri!

Sharm El-Sheikh’in en çok ünlendiği şey, dalış konusunda misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatması. Dalış yaparak mercan resiflerini, renkli deniz yaşamını görebilirsiniz. İnsanın hiçbir zaman unutmayacağı bir deneyim desek abartmış olmayız.

2. E doğal olarak su altı fotoğrafçılığı da yapabilirsiniz!

Dalış yaptıktan sonra suyun altındaki yaşamın ne kadar canlı ve büyüleyici olduğunu kendi gözlerinizle görmüş olacaksınız. Buna tanık olduktan sonra bunları kayda almak da isteyeceğinize eminiz. Su geçirmeyen kaplar ile mükemmel fotoğraflar çekebilirsiniz!

3. Eğer bunları yapmaktan korkuyorsanız deniz altı bot turları da keyifli olabilir!

3. Eğer bunları yapmaktan korkuyorsanız deniz altı bot turları da keyifli olabilir!

Sharm El-Sheikh’de herkese göre bir etkinlik bulmak mümkün! Deniz altındaki yaşamı merak eden ancak dalış yapmak istemeyenler için dışarıyı camdan izleyebilecekleri deniz altı turları yapılıyor. Bu turlar ile oturduğunuz yerden su altındaki yaşamı gözlemleyebilirsiniz.

4. “Ben yağmurlu havalara gelemiyorum” diyorsanız da sizin için ideal!

4. “Ben yağmurlu havalara gelemiyorum” diyorsanız da sizin için ideal!

Yıl boyunca güneşli bir hava tam da sizin aradığınız şeyse hemen şu an uçak biletinizi almanızı öneririz! Çünkü Sharm El-Sheikh’te yıl boyunca en soğuk dönemlerde bile ılıman bir hava oluyor. Burada güneş tepeden hiç inmiyor!

5. Lüks otellerde uygun fiyatlarla konaklamak da burada mümkün!

Sharm El-Sheikh’in ülkemizde bu kadar popüler olmasında en etkili sebeplerin başında tabii ki uygun fiyatlar yatıyor. Bölgede beş yıldızlı birçok otel bulabilirsiniz. Üstelik bu otellerde kalmak için çok büyük paralar harcamanıza da gerek yoktur.

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6. Denizin yanı sıra çöl safarileri de yapabilirsiniz!

Sharm El-Sheikh’in en güzel yanlarından biri de yalnızca deniz tatilinden ibaret olmaması. Burada yapabileceğiniz en keyifli şeylerden biri de çöl safarisi. Deve turları veya 4x4 araçlarla Sina Çölü’nde mükemmel manzaralara tanık olabilirsiniz.

7. Sharm El-Sheikh’in gece hayatını duymuş muydunuz?

7. Sharm El-Sheikh’in gece hayatını duymuş muydunuz?

Orta Doğu’da bir ülkeye gideceğiniz için orada gece hayatının çok da canlı olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak bu konuda yanılıyorsunuz! Naama Bay bölgesinde çeşit çeşit bar, gece kulübü ve restoran bulunuyor. Mısır’ın gece hayatını burada deneyimleyebilirsiniz.

8. Sadece gece hayatı değil, gece pazarları da oldukça ünlü!

8. Sadece gece hayatı değil, gece pazarları da oldukça ünlü!

Sharm El-Sheikh’in renkli gece pazarları oldukça meşhurdur. Bu pazarları eski şehir bölgesinde bulabilirsiniz. Pazarlarda geleneksel el sanatları ürünleri, hediyelik eşyalar ve yerel yiyecekler satılıyor. Pazarlıkla bol bol alışveriş yapabilirsiniz!

9. Kutsal görülen Sina Dağı’na çıkmak gibi bir imkanınız varsa kesinlikle değerlendirin!

9. Kutsal görülen Sina Dağı’na çıkmak gibi bir imkanınız varsa kesinlikle değerlendirin!

Hz. Musa’nın Sina Dağı’na çıktığı bilindiği için bu dağ kutsal olarak görülüyor. Eğer Mısır’da vaktiniz varsa yakınlardaki Sina Dağı’na tırmanış yaparak gezinizi bambaşka bir boyuta taşıyabilirsiniz. Ayrıca burada Aziz Katerina Manastırı’nı da ziyaret edebilirsiniz.

10. Bu maddemiz ise gurmelere! Yerel mutfağı deneyimlemek size çok iyi gelecek…

Eğer gittiğiniz her yeni kültürde en çok merak ettiğiniz şey yemekleri oluyorsa Sharm El-Sheikh’deki restoranlar size çok iyi gelecek! Özellikle de taze deniz ürünlerini burada tatmanızı öneririz.

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