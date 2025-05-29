Kıvanç Zaimler Kimdir? Sabancı Holding’in Yeni CEO’su Kıvanç Zaimler’in Yaşamı ve Kariyeri
Sabancı Holding’de bayrak değişimi yaşandı. Sabancı Holding’in yeni CEO’su Kıvanç Zaimler oldu. Bu gelişmenin ardından Kıvanç Zaimler’in kim olduğu merak edildi. Peki, Kıvanç Zaimler kimdir? Sabancı Holding’in yeni CEO’su Kıvanç Zaimler’in yaşamı ve kariyeri.
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Kıvanç Zaimler Kimdir?
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Sabancı Holding'in yeni CEO'su Kıvanç Zaimler'in Yaşamı ve Kariyeri
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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