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Kıvanç Zaimler Kimdir? Sabancı Holding’in Yeni CEO’su Kıvanç Zaimler’in Yaşamı ve Kariyeri

Kıvanç Zaimler Kimdir? Sabancı Holding’in Yeni CEO’su Kıvanç Zaimler’in Yaşamı ve Kariyeri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
29.05.2025 - 12:59

Sabancı Holding’de bayrak değişimi yaşandı. Sabancı Holding’in yeni CEO’su  Kıvanç Zaimler oldu. Bu gelişmenin ardından Kıvanç Zaimler’in kim olduğu merak edildi. Peki, Kıvanç Zaimler kimdir? Sabancı Holding’in yeni CEO’su Kıvanç Zaimler’in yaşamı ve kariyeri.

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Kıvanç Zaimler Kimdir?

Kıvanç Zaimler Kimdir?

Sabancı Holding’in yeni CEO’su Kıvanç Zaimler oldu. 1969 yılında doğan Kıvanç Zaimler İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu. Berlin Teknik Üniversitesi’nde de eğitim alan Zaimler, 1992 yılında kariyerine ilk adımı attı. 2008 yılına kadar özel sektörde farklı alanlarda görevde bulunan Zaimler, 2008 yılında Sabancı Holding’e giriş yaptı. 

2008 yılında Sabancı Holding bünyesine katılan Kıvanç Zaimler, 2018 yılında Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı görevine geldi. 2018 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Kıvanç Zaimler, Sabancı Holding’in yeni CEO’su oldu. Kıvanç Zaimler’in kariyeri merak uyandırıyor. 

Zaimler aynı zamanda Sabancı Holding’in yenilebilir enerji girişimlerine yönelik yatırımlarını yönetmek üzere kurulan ABD merkezli Sabancı İklim Teknolojileri’nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

2008 yılında Enerjisa’da mesleğine başlayan Kıvanç Zaimler, 2018 yılında Enerjisa’nın halka arz sürecinde önemli rol oynadı.

Sabancı Holding'in yeni CEO'su Kıvanç Zaimler'in Yaşamı ve Kariyeri

Sabancı Holding'in yeni CEO'su Kıvanç Zaimler'in Yaşamı ve Kariyeri

SabancıDx’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Kıvanç Zaimler, çeşitli toplum kuruluşlarında aktif rol oynuyor. Dünya Enerji Konseyi Türkiye’nin Başkan Yardımcısı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Yönetim Kurulu Üyesi, SHURA Danışma Kurulu Üyesi ve Elektrik Dağıtım Şirketleri Derneği, ELDER Başkanı olan Kıvanç Zaimler,  COP İklim Zirvelerinde Gözlemci olarak yer almakta ve Dünya Ekonomik Forumu’nun enerji ile ilgili çalışma gruplarında yer alıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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