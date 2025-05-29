Kıvanç Zaimler Kimdir? Sabancı Holding’in Yeni CEO’su Kıvanç Zaimler’in Yaşamı ve Kariyeri

SabancıDx’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Kıvanç Zaimler, çeşitli toplum kuruluşlarında aktif rol oynuyor. Dünya Enerji Konseyi Türkiye’nin Başkan Yardımcısı, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Yönetim Kurulu Üyesi, SHURA Danışma Kurulu Üyesi ve Elektrik Dağıtım Şirketleri Derneği, ELDER Başkanı olan Kıvanç Zaimler, COP İklim Zirvelerinde Gözlemci olarak yer almakta ve Dünya Ekonomik Forumu’nun enerji ile ilgili çalışma gruplarında yer alıyor.