Kısmetse Olur Bebeğinin Son Halinden Esra Erol'daki Skandala Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kısmetse Olur Bebeğinin Son Halinden Esra Erol'daki Skandala Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
20 Eylül Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın son bölümüne Seyran ve Sinan'ın ani evliliği damga vurdu. Seyran ve Ferit'in karşılaştıktan sonra yeniden bir araya geleceği ümidi bu evlilikle sonlanırken izleyiciler diziyi yine eleştiri yağmuruna tuttu.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü yine sosyal medyada esti gürledi. Beğeniyle izlediğimiz dizinin son bölümüne Fatih ve Mustafa'nın taht kavgası damga vururken Görkem'in Hürrem gibi ortaya çıkmasıyla olayların daha da kızışacağının sinyallerini aldık.
Her cuma akşamı Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını rekabeti had safhaya çıkarken Şerbo'nun Ömer'i Barış Kılıç söz konusu rekabet hakkında konuştu.
Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından yargılanan Bahar Candan tahliye oldu. Söz konusu olaya sessiz kalmayan Özlem Gürses, Kızılcık Şerbeti göndermesiyle ağlanacak halimize güldürdü.
Kızıl Goncalar dizisiyle yıllar sonra televizyona dönen Özgü Namal hakkında Kızıl Goncalar setinde zor anlar yaşattığına dair iddialar ortalıkta dolaşırken Namal'dan buna ret cevabı gelmişti. Hanımın Çiftliği'nde çalışan bir set çalışanı Özgü Namal'ın kaprislerini anlattı.
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Esra Erol'un son bölümüne 1 yıllık sevgilisi tarafından dolandırılan adam damga vurdu. Aslı olarak tanıdığı kadının aslında Murat isimli bir erkek olduğunu öğrenen Okan, öğrendikleri karşısında şoke oldu.
NOW'ın yeni dizisi Leyla hikayesiyle büyük beğeni toplamış ve iyi reyting oranları almıştı. Orijinal sanılan dizinin uyarlama olduğu ortaya çıktı.
atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında 15 yaşındaki zihinsel engelli kızı istismar edip hamile bırakan yabancı uyruklu Zahid bugün küçük kızın anne ve babasıyla beraber gözaltına alındı.
Merhabalar. Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu gündüz kuşağı programında geçtiğimiz hafta yaşanan olayları sizler için derledik.
Fenomen yarışma programı Kısmetse Olur'un ilk evlenen çifti Nur Erkoç ve Batuhan Cimilli'nin aşkı kızları Asel'le taçlanmıştı. Resmen gözümüzün önünde büyüyen Asel şimdilerde kocaman bir kız olmuş.
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MasterChef Türkiye'den elenen Deniz Yılmaz, ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu. Deniz katıldığı programda MasterChef Ayşe hakkında çok sert sözler dile getirdi.
TV8'de yayınlanan "Aramızda Kalmasın" programına konuk olan Sinan Akçıl fotoşop iddialarına fena çıkıştı. Ardından Burak Özçivit gibi olmak istediğini söyleyen Akçıl, oyuncuyu 'hımbıl' olarak tanımladı!
Tüm Türkiye'nin çok konuştuğu Hatice Musaoğlu vakası 18 yıl sonra Müge Anlı'da çözüldü. Talihsiz kadının oğlu Aydın Musaoğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Aydın Musaoğlu annesini kasten öldürmekten tutuklandı.
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