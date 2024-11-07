Kışın da Evinizi Havalandırmanız Gerektiğini Gösteren 10 Durum

Kışın camlar pek açılmadığı için bütün kokuların eve hapsolduğundan bahsetmiştik. Ama yemek kokularına ayrı bir değinmek gerek. Her gün pişen yemekler sırasında eğer ev yeterince havalandırılmazsa kokular içeriye hapsoluyor ve bu kokuları çıkarması da oldukça zor. Bunlar ayrıca mobilyalara, perdelere de sinebiliyor ve buralara hapsoluyor. Bunu engellemenin yolu ise çok basit. Yemek yaparken ve sonrasında evinizi kısa kısa havalandırarak bu dertten kurtulabilirsiniz.