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Kışın da Evinizi Havalandırmanız Gerektiğini Gösteren 10 Durum

etiket Kışın da Evinizi Havalandırmanız Gerektiğini Gösteren 10 Durum

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
07.11.2024 - 11:31

Yazın camlar hep açık, o yüzden ekstra bir havalandırma ihtiyacı olmuyor. Kışın ise ihmal edilmemesi gereken şeylerden biri evi havalandırmak. Soğuk olduğu için genelde unutulan havalandırma temiz hava için şart. Kışın evi havalandırmanın neden önemli olduğuna birlikte bakalım mı?

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1. Sürekli aynı hava içeride kalırsa hava kalitesi azalıyor.

Kışın evlerde soğuk nedeniyle hep kapalı olan camlar aslında hava kalitesini etkiliyor. Sürekli aynı havanın içeride kalması, oksijen seviyesinin düşmesi ve içerideki havanın kötüleşmesi anlamına geliyor. Ayrıca sürekli çalışan kaloriferler ve içeride biriken tozlarla havanın kalitesi daha da kötüleşebiliyor. Buna çözüm olarak evinizi düzenli havalandırmayı deneyebilirsiniz.

2. Sürekli kapalı kalan evlerde kokular birikiyor.

Hiç pencere açılmadığında evdeki tüm kokular içeride kalıyor. Çamaşır, temizlik ve yaşarken biriken tüm kokular cam açılmadığında eve hapsoluyor. Hele bir de evde sigara içiliyorsa bu çok daha kötü oluyor. Bu yüzden evde özellikle çamaşır kurutulduğunda, sigara içildiğinde ya da temizlik yapıldığında evin güzelce havalandırılması gerekiyor. Yoksa bu kokuların hepsi eve siniyor ve evdeki atmosferi bunaltıcı hale getiriyor.

3. Kışın kaloriferler ortamın havasını kurutuyor.

Kışın evlerde kalorifer, klima ya da elektrikli ısıtıcılar sürekli açık halde. Bunlar ısıyı artırırken nemi azaltıyor ve ortam kuruyor. Kuru ortam ciltten solunuma kadar her şeyi etkiliyor. Yani sabahları burnunuz dolu ve cildiniz kupkuru olduğunda ortamdaki havanın kuru olduğunu anlayabilirsiniz. Bunun olmasını engellemek için ise yapmanız gereken evinizi kısa süreli de olsa havalandırmak.

4. Sürekli kapalı ortamda kalmak alerjileri tetikleyebilir.

Kışın evde kapalı ortamda olmanın etkilerini alerjisi ya da astımı olanlarda görmek mümkün. Kapalı alanda tozların birikmesi bu rahatsızlıkları tetikleyebiliyor. Bu şekilde rahatça birikebilen tozlar, hayvan tüyleri ya da polenler sonucunda solunum yolları rahatsızlıkları görülebiliyor. Evinizi havalandırdığınızda ise evin havası tazeleniyor, aynı zamanda havalandırma bu tarz rahatsızlıkların belirtilerinin azalmasına yardımcı oluyor.

5. Temiz hava yoksa uyku kalitesi de düşüyor.

Rahat ve kaliteli bir uyku için temiz hava şart diyebiliriz. Yeterince temiz olmayan hava uykunuzun kalitesini düşürüyor. O yüzden yatak odasını kışın belirli aralıklarla havalandırmak gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız sabahları kendinizi yorgun ve halsiz hissederek uyanabilirsiniz. Her gece yatmadan birkaç dakika bile olsa yatak odanızı havalandırırsanız daha rahat uyuduğunuzu fark edeceksiniz.

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6. Evde yemek piştiğinde o ev havalandırılmazsa o zaman kokular eve hapsoluyor.

Kışın camlar pek açılmadığı için bütün kokuların eve hapsolduğundan bahsetmiştik. Ama yemek kokularına ayrı bir değinmek gerek. Her gün pişen yemekler sırasında eğer ev yeterince havalandırılmazsa kokular içeriye hapsoluyor ve bu kokuları çıkarması da oldukça zor. Bunlar ayrıca mobilyalara, perdelere de sinebiliyor ve buralara hapsoluyor. Bunu engellemenin yolu ise çok basit. Yemek yaparken ve sonrasında evinizi kısa kısa havalandırarak bu dertten kurtulabilirsiniz.

7. Eğer evde evcil hayvanlar varsa o zaman havalandırma şart!

Evde kediniz ve köpeğinizle birlikte yaşıyorsanız o zaman kışın havalandırma yapmak zorundasınız. Hayvanların tüyleri ve onlara özgü kokuları yeterince ev havalandırılmadığında eve hapsoluyor. Dolayısıyla alerjik durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için ise tek yapmanız gereken evinizi kışın düzenli şekilde havalandırmak.

8. Kış demek hastalık demek!

Kışın her türlü hastalığa açık hale geliyoruz. Kapalı alanlarda geçirilen sürelerin arttığı kış aylarında doğal olarak mikroplar çok daha hızlı yayılıyor. Evde özellikle hasta varsa sürekli havalandırma şart. Ama yoksa bile evinizi düzenli havalandırarak mikrop bulaşma riskini azaltmanız mümkün. Havalandırma yapmadığınızda dışarıdan gelen mikroplar çok daha kolay şekilde bulaşabilir ve hasta olmanıza neden olabilir.

9. Düzenli havalandırma yapılmayan evler daha çabuk tozlanıyor.

Sürekli kapalı olan evlerde tozlar daha çok birikiyor. Havalandırma sayesinde tozların ortamdan uzaklaşması sağlanabiliyor. Evde temizliğin kolaylaşması ve daha temiz bir hava için aslında yapmanız gereken günlük belirli sürelerde evinizi havalandırmak. Bunu denedikten sonra evinizin daha ferah ve temiz olduğuna şahit olacağınıza eminiz!

10. Hiç havalandırmayan evler çok bunaltıcı!

Yaz kadar kışın da evin havalandırmaya ihtiyacı olduğunu söyledik. Çünkü sürekli kapalı kalan evlerde ısının artması bir süre sonra içeride bunalmanıza neden olabiliyor. İçeride biriken sıcaklık ve hiç açılmayan pencereler sizi kışın bile bunaltabilir. Bunun için yapmanız gereken ara sıra pencereleri açarak evinizi güzelce havalandırmak ve havanın tazelenmesini sağlamak!

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