Kışın da Evinizi Havalandırmanız Gerektiğini Gösteren 10 Durum
Kışın da Evinizi Havalandırmanız Gerektiğini Gösteren 10 Durum
Yazın camlar hep açık, o yüzden ekstra bir havalandırma ihtiyacı olmuyor. Kışın ise ihmal edilmemesi gereken şeylerden biri evi havalandırmak. Soğuk olduğu için genelde unutulan havalandırma temiz hava için şart. Kışın evi havalandırmanın neden önemli olduğuna birlikte bakalım mı?
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1. Sürekli aynı hava içeride kalırsa hava kalitesi azalıyor.
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2. Sürekli kapalı kalan evlerde kokular birikiyor.
3. Kışın kaloriferler ortamın havasını kurutuyor.
4. Sürekli kapalı ortamda kalmak alerjileri tetikleyebilir.
5. Temiz hava yoksa uyku kalitesi de düşüyor.
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