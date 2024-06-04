Kırıkları Aldırmaktan Bıkanlara: Saçlarınızı Daha Dayanıklı Hale Getirecek 10 Şey

Her şampuan herkese uyacak diye bir şey yok. Arkadaşınıza iyi gelen şampuan illa size de iyi gelecek diye bir şey yoktur. Saç tipinize uygun, sülfat ve paraben içermeyen şampuan ile saç kremlerini kullanmanız saçlarınız için daha iyi sonuçlar doğurur.