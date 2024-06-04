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Kırıkları Aldırmaktan Bıkanlara: Saçlarınızı Daha Dayanıklı Hale Getirecek 10 Şey

etiket Kırıkları Aldırmaktan Bıkanlara: Saçlarınızı Daha Dayanıklı Hale Getirecek 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 18:01

Saçlarını çok seviyor olsan da devamlı kırılmaları seni rahatsız mı ediyor? Bu içeriğimizde saçlarını daha dayanıklı hale getirecek tüyoları seninle paylaştık!

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1. Düzenli saç kesimi saçınızın hayatını kurtarıyor!

Saçlarınızı uzatmak için kestirmemek gibi bir şey yapıyorsanız büyük hata ediyorsunuz demektir. Saç uçlarından düzenli olarak kestirdiğinizde saçlarınız daha sağlıklı bir şekilde uzar.

2. Saçınız için doğru şampuanı bulun!

Her şampuan herkese uyacak diye bir şey yok. Arkadaşınıza iyi gelen şampuan illa size de iyi gelecek diye bir şey yoktur. Saç tipinize uygun, sülfat ve paraben içermeyen şampuan ile saç kremlerini kullanmanız saçlarınız için daha iyi sonuçlar doğurur.

3. Isıyla şekillendirmeden olabildiğince kaçının!

Saçlarımızı şekillendirmeyi çok seviyoruz ancak bu tür işlemler saçları mahvediyor. Isı koruyucu kullansanız bile ısıdan kaçınmaya çalışın. Düzleştirici ve maşaların yanı sıra saç kurutma makinesi de saçlarınızı kırar. Yaptığınızda da olabildiğince düşük ısı ayarı ve iyi bir ısı koruyucuyla yapın.

4. Saçlarınızı kurularken sert hareket etmeyin.

Saçları kurulamak için hızlı ve sert bir şekilde hareket etmek saçları kıracaktır. Hele bir de saçlar ıslakken kırılmaya çok daha açık oluyorlar. Bu yüzden nazikçe sıkın ve mikrofiber havlu kullanarak saçınızdaki fazla suyu alın, kurulayın.

5. Saçlarınız için en doğru tarağı bulun.

Karışmaması için saçları taramak gerekiyor. Ancak her tarak saça iyi gelmiyor. Saçınızı kabartmayacak, kırmayacak kaliteli bir tarak bulmanız gerekiyor. Saçlarınız için geniş dişli bir tarak kullanabilir, alt kısımlardan yukarıya doğru nazikçe tarayabilirsiniz.

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6. Gece uyurken saten yastık kılıfı kullanın.

Gece uyurken ne kadar sakin yatıyor olursak olalım saçlarımız kılıfa sürtündüğü için elektriklenir ve kırılır. Bu yüzden saten yastık kılıfı kullanmak gerekiyor.

7. Düzenli olarak saç maskesi yapın.

Haftada bir veya iki kez nemlendirici saç maskelerinden kullanırsanız saçlarınız çok daha parlak ve canlı görünür. Saç maskesi yerine hindistancevizi yağı, zeytinyağı veya argan yağı gibi doğal yağları da kullanabilirsiniz.

8. Beslenme diyetinizi saçlarınız için değiştirin.

Dürüst olalım, birçoğumuz pek de sağlıklı beslenmiyoruz. Bu da saçlarımızı direkt olarak etkiliyor. Saçların daha güçlü olması için vitamin ve mineraller önemlidir. Biotin, çinko, demir ve omega-3 yağ asitleri saçı besler, iyi gelir.

9. Saçlarınızı Bella Hadid tarzı sıkı toplamayın.

Bella Hadid’in saç stili oldukça popülerdi ve herkes aynısını yapıyordu. Bu saç modeli her ne kadar havalı görünüyor olursa olsun saçları oldukça kırıyor. Saçları sıkı bir şekilde at kuyruğu veya topuz yapmamak gerekiyor. Saçlarınızı toplayacağınız zaman daha gevşek ve rahat toplayın.

10. Saçlarınızın kendi kendine kurumasına izin verin.

Duş sonrası saçınızın hemen kurumasını istiyorsanız durmanızı öneririz. Saçları duştan sonra ısıyla kurutmak yerine kendi kendine kurumasına izin verirseniz çok daha iyi olur. Saç doğal bir şekilde kurursa nem dengesi korunur ve kırılmalar azalır.

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