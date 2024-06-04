Kırıkları Aldırmaktan Bıkanlara: Saçlarınızı Daha Dayanıklı Hale Getirecek 10 Şey
Kırıkları Aldırmaktan Bıkanlara: Saçlarınızı Daha Dayanıklı Hale Getirecek 10 Şey
Saçlarını çok seviyor olsan da devamlı kırılmaları seni rahatsız mı ediyor? Bu içeriğimizde saçlarını daha dayanıklı hale getirecek tüyoları seninle paylaştık!
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1. Düzenli saç kesimi saçınızın hayatını kurtarıyor!
2. Saçınız için doğru şampuanı bulun!
3. Isıyla şekillendirmeden olabildiğince kaçının!
4. Saçlarınızı kurularken sert hareket etmeyin.
5. Saçlarınız için en doğru tarağı bulun.
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