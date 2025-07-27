Kindness Quotient: Zekâdan Daha Fazlası

Geçen hafta bir arkadaş buluşmasında küçük ama etkileyici bir an yaşadım. Uzun zamandır görmediğim bir arkadaşım bana sarıldı ve kulağıma fısıldayıp,“Senin nazik tavırların hep iyi gelir.” dedi.

Bazen bir tebessüm, bazen içten bir teşekkür… Sandığımızdan çok daha derin izler bırakabiliyor. O an fark ettim. Zekâyı konuştuğumuz kadar nezaketi konuşmuyoruz.

Yıllardır IQ testlerini, başarı sıralamalarını, “zeki çocuklar”ı tartışıyoruz. Son yıllarda duygusal zekâ (EQ) da gündemimize girdi. AQ de ele alınıyor. Peki ya KQ – Kindness Quotient (Nezaket Katsayısı)? Artık akademide, iş dünyasında ve sosyal yaşamda daha sık duyduğumuz bir kavram bu.