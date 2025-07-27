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Kindness Quotient: Zekâdan Daha Fazlası

etiket Kindness Quotient: Zekâdan Daha Fazlası

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı - Onedio Üyesi
27.07.2025 - 08:01

Geçen hafta bir arkadaş buluşmasında küçük ama etkileyici bir an yaşadım. Uzun zamandır görmediğim bir arkadaşım bana sarıldı ve kulağıma fısıldayıp,“Senin nazik tavırların hep iyi gelir.” dedi.

Bazen bir tebessüm, bazen içten bir teşekkür… Sandığımızdan çok daha derin izler bırakabiliyor. O an fark ettim. Zekâyı konuştuğumuz kadar nezaketi konuşmuyoruz.

Yıllardır IQ testlerini, başarı sıralamalarını, “zeki çocuklar”ı tartışıyoruz. Son yıllarda duygusal zekâ (EQ) da gündemimize girdi. AQ de ele alınıyor. Peki ya KQ – Kindness Quotient (Nezaket Katsayısı)? Artık akademide, iş dünyasında ve sosyal yaşamda daha sık duyduğumuz bir kavram bu.

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KQ Nedir?

KQ Nedir?

Basitçe söylemek gerekirse, KQ bir insanın başkalarına karşı ne kadar nazik, duyarlı ve düşünceli olduğunu gösteriyor.

  • Yüksek IQ büyük işler başarmanızı sağlar.

  • Yüksek KQ ise kalplere dokunmanızı…

Ve belki de bu çağın en çok ihtiyaç duyduğu şey tam da bu: Nazikçe yaşamak.

Neden Önemli?

Dijital çağda her şey hızlandı; ilişkiler ise sığlaştı. Mesajlarımız kısa, konuşmalarımız telaşlı, sabrımız az. Oysa nezaket zaman ister: dinlemek, empati kurmak ve özen göstermek. KQ’su yüksek liderler daha sürdürülebilir ve mutlu ekipler kuruyor. Eğitimde de durum farklı değil; öğrencisinin kalbine dokunan öğretmenler genellikle onlara nazikçe yaklaşanlar.

Nezaket Zayıflık mı?

Çoğu zaman nezaket yumuşaklık, hatta pasiflik olarak görülüyor. Oysa gerçek nezaket güçlü bir enerjidir. Haklı olduğunda bile kibirli olmayan, öfkelendiğinde sesini yükseltmeyen kişi, gerçek anlamda güçlü kişidir. 

Kindness Quotient tam da bu farkı vurguluyor. 

Güçlü ama kırıcı olmamak. Haklı ama kibirli olmamak.

Bilim Ne Diyor?

Oxford’dan Dr. Oliver Scott Curry ve Kindness.org ekibinin geliştirdiği ölçek, nezaketi ölçülebilir bir kapasite olarak tanımlıyor. 385 farklı iyilik eyleminin incelendiği ve 1.284 kişinin katıldığı çalışmada, nezaketin hem kişisel hem de toplumsal mutluluğu artırdığı görülmüş. Dahası, bu test sayesinde 40 davranış üzerinden KQ ölçülebiliyor. Kısacası, nezaket soyut bir erdem değil; öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir güç.

KQ Nasıl Geliştirilir?

KQ Nasıl Geliştirilir?

Nezaket bir kas gibidir; kullandıkça güçlenir:

  • Birine içten teşekkür etmek.

  • Bir çocuğun göz hizasına inmek.

  • Bir yaşlının ellerine dikkatle bakmak…

Bunlar küçük ama derin jestlerdir. Farkındalık, empati ve süreklilik, KQ’nun anahtarlarıdır.

Bugün artık yalnızca IQ ve EQ’dan değil, KQ’dan da söz ediyorsak bu bir tesadüf değil. Belki de çocuklarımızı hayata hazırlarken sormamız gereken asıl soru:

“Ne kadar zekisin?” değil, “Ne kadar naziksin?”

Kendi KQ seviyenizi görmek isterseniz, Kindness.org’un geliştirdiği kısa bir anketi deneyebilirsiniz.

Belki de en büyük yatırım, zekâmıza değil, nezaketimize. Ne dersiniz?

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
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