'Kimler Geldi Kimler Geçti' Yabancı Dizi Olsaydı Oynayacak Bomba Ekibi Kurduk!

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum'un başrolde olduğu 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi başka bir evrende yabancı dizi olsaydı hangi yabancı oyuncular oynardı, sizler için efsane bir ekip kurduk!