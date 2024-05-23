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'Kimler Geldi Kimler Geçti' Yabancı Dizi Olsaydı Oynayacak Bomba Ekibi Kurduk!

'Kimler Geldi Kimler Geçti' Yabancı Dizi Olsaydı Oynayacak Bomba Ekibi Kurduk!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 13:29

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum'un başrolde olduğu 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi başka bir evrende yabancı dizi olsaydı hangi yabancı oyuncular oynardı, sizler için efsane bir ekip kurduk!

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1. Dizinin başrolü Leyla'mızı olsa olsa Taylor Swift oynardı!

1. Dizinin başrolü Leyla'mızı olsa olsa Taylor Swift oynardı!

2. Tabii ki Leyla'nın unutamadığı aşkı Ömer'i Ryan Gosling...

2. Tabii ki Leyla'nın unutamadığı aşkı Ömer'i Ryan Gosling...

3. Şeyyaz - Jacob Elordi!

3. Şeyyaz - Jacob Elordi!

4. Gizemli aşık Cem Murathan - Jamie Dornan

4. Gizemli aşık Cem Murathan - Jamie Dornan

5. Shia LaBeouf - Sürekli mesajları kendinden silen Sarp

5. Shia LaBeouf - Sürekli mesajları kendinden silen Sarp
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6. Dayıcan - Ryan Reynolds

6. Dayıcan - Ryan Reynolds

7. Tuba Tepelioğlu - Margot Robbie

7. Tuba Tepelioğlu - Margot Robbie

8. Funda - Lily Collins

8. Funda - Lily Collins

9. Esra - Kat Dennings

9. Esra - Kat Dennings
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