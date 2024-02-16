Kim Kardashian ve Kızının TikTok Paylaşımı Tepki Topladı: "Kız Biraz Masum Olsun!"
Kim Kardashian ve Kızının TikTok Paylaşımı Tepki Topladı: "Kız Biraz Masum Olsun!"
Kim Kardashian'ın kızı North West ile birlikte kullandığı TikTok hesabında yapılan paylaşım sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı.
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Dünyaca ünlü fenomen ve reality show yıldızı Kim Kardashian, kızı ile birlikte kullandığı TikTok hesabından yaptığı son paylaşımla gündemde.
Eski eşi Kanye West ile olan beraberliğinden sahip olduğu North’un sosyal medya hesabını kızıyla birlikte yöneten 43 yaşındaki Kardashian, tuhaf bir paylaşımda bulundu.
10 yaşındaki kızı North'un, üvey annesi Bianca Censori'nin neredeyse çıplak bir kıyafetle çizildiği bir TikTok gönderisini paylaşmasının ardından internet kullanıcılarının büyük tepkisini çekti.
North’un hesabında da Censori’nin yarı çıplak bir pozunun karakalemle çizilmiş hali paylaşılınca tepki gösteren bir hayran, Kim Kardashian’a, “Kız biraz masum olsun!” diye yazdı.
Paylaştıktan kısa sonra silinen paylaşım;
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelen Kanye West, yeni eşi Bianca Censori'nin fotoğraflarını paylaşması ile gündemde.
Eleştirilere rağmen karısının pozlarını paylaşmaya devam eden 46 yaşındaki rapçi West, "Albüm çıkardım ve hala 'Neden karını paylaşıyorsun?' diye yorum alıyorum. Eğer profilimi ve paylaştıklarımı beğenmiyorsanız, kendinizle uğraşın ve cidden, beni - kralı - rahat bırakın.” ." dedi.
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