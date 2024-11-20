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Kim Kardashian'ın Tesla'nın Yanında Çömerek Verdiği Poza Kimse Anlam Veremedi

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Kim Kardashian'ın Tesla'nın Yanında Çömerek Verdiği Poza Kimse Anlam Veremedi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
20.11.2024 - 15:17

Gün geçmiyor ki yeni bir Kardashian tuhaflığına şahit olmayalım. Bu kez Kim Kardashian ve robotik insan Optimus buluşmasında yaşananlar var. Robotla el ele tutuşan Kardashian, Tesla'nın yanına çömelerek poz verdi. Nasıl mı? İşte böyle 👇

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Kim Kardashian uzun süredir acayip şeyler yapmıyordu derken nihayet kendisinden bekleneni gerçekleştirdi.

Kim Kardashian uzun süredir acayip şeyler yapmıyordu derken nihayet kendisinden bekleneni gerçekleştirdi.

Tesla'nın robotik insanı Optimus ile bir araya gelen Kardashian, robotla kalp yaptıktan sonra dans edip, taş kağıt makas oynadı.

Tesla'nın robotik insanı Optimus ile bir araya gelen Kardashian, robotla kalp yaptıktan sonra dans edip, taş kağıt makas oynadı.

Videosunu burada yayınlamıştık 👇

Tamam hadi robotla oyun oynadı, onu anladık. Ancak Tesla'nın yanında çömelik pozisyonda fotoğraf çektirmesi sadece biz tarafından değil, tüm dünya tarafından pek anlaşılmadı.

Tamam hadi robotla oyun oynadı, onu anladık. Ancak Tesla'nın yanında çömelik pozisyonda fotoğraf çektirmesi sadece biz tarafından değil, tüm dünya tarafından pek anlaşılmadı.

Tabii bu pozlar için kim bilir kaç milyon dolar aldı, o da ayrı konu...

Tabii bu pozlar için kim bilir kaç milyon dolar aldı, o da ayrı konu...
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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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