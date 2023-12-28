Kim Der 52 Yaşında Diye? Oyuncu Mark Wahlberg Fit Görünümüyle Gençlere Taş Çıkardı
Kim Der 52 Yaşında Diye? Oyuncu Mark Wahlberg Fit Görünümüyle Gençlere Taş Çıkardı
Mark Wahlberg'in üç gün art arda ve fit görünümüyle objektiflere yansıması akıllarda soru işareti bıraktı. Detaylar içeriğimizde 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mark Wahlberg çoğumuzun sinema dünyasından "Maymunlar Gezegeni","Tetikçi"," Transformers" gibi filmlerle bildiği bir aktör.
Karizmatik oyuncu şimdilerde 52 yaşına basmış olmasına rağmen sağlıklı ve fit görünümünü yeniden kazanmayı başarmış.
"Ayı Teddy" gibi farklı tür filmlerde başrol oynamış Wahlberg, Hollywood'un kendini kanıtlamış isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.
Bu sektörde uzun yıllardır olan isim yaşı ilerledikçe vücudunun değişimiyle ilgili de magazin haberlerine konu olmuştu.
Fakat geçtiğimiz üç gün art arda fit görünümüyle denizde objektiflere yansıyan ünlü oyuncunun vücudunu eski görünüme ulaştırmak için çok çabaladığı düşünüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ayrıca magazinde paylaşılan fotoğrafların profesyonelliği ve aynı noktada çekilmesi çoğunluğu Mark Wahlberg'in magazincilere para ödeyip bu fotoğrafları çekmesini istediği konusunda şüpheye soktu.
Yorumlara bakalım👇
1. Lanet olsun. Şimdi kaç yaşında? 🔥
2. Son zamanlardaki tüm Mark gönderilerine bayılıyorum 🔥🔥
3. Gerçekten iyi yaşlanıyor, kendine iyi bakıyor gibi görünüyor. 👏
İçeriğin Devamı Aşağıda
4. Mark sezonu millet.
5.
6. Ne vücut ama🔥
7. Sanırım tüm saçmalıklar için ondan para alıyorsun.
8. Harika görünüyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
9.
10.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
iyi oyuncu filmleri güzel.