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Kim Der 52 Yaşında Diye? Oyuncu Mark Wahlberg Fit Görünümüyle Gençlere Taş Çıkardı

Kim Der 52 Yaşında Diye? Oyuncu Mark Wahlberg Fit Görünümüyle Gençlere Taş Çıkardı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 17:38 Son Güncelleme: 28.12.2023 - 18:16

Mark Wahlberg'in üç gün art arda ve fit görünümüyle objektiflere yansıması akıllarda soru işareti bıraktı. Detaylar içeriğimizde 👇

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Mark Wahlberg çoğumuzun sinema dünyasından "Maymunlar Gezegeni","Tetikçi"," Transformers" gibi filmlerle bildiği bir aktör.

Mark Wahlberg çoğumuzun sinema dünyasından "Maymunlar Gezegeni","Tetikçi"," Transformers" gibi filmlerle bildiği bir aktör.

Karizmatik oyuncu şimdilerde 52 yaşına basmış olmasına rağmen sağlıklı ve fit görünümünü yeniden kazanmayı başarmış.

Karizmatik oyuncu şimdilerde 52 yaşına basmış olmasına rağmen sağlıklı ve fit görünümünü yeniden kazanmayı başarmış.

"Ayı Teddy" gibi farklı tür filmlerde başrol oynamış Wahlberg, Hollywood'un kendini kanıtlamış isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

"Ayı Teddy" gibi farklı tür filmlerde başrol oynamış Wahlberg, Hollywood'un kendini kanıtlamış isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bu sektörde uzun yıllardır olan isim yaşı ilerledikçe vücudunun değişimiyle ilgili de magazin haberlerine konu olmuştu.

Bu sektörde uzun yıllardır olan isim yaşı ilerledikçe vücudunun değişimiyle ilgili de magazin haberlerine konu olmuştu.

Fakat geçtiğimiz üç gün art arda fit görünümüyle denizde objektiflere yansıyan ünlü oyuncunun vücudunu eski görünüme ulaştırmak için çok çabaladığı düşünüldü.

Fakat geçtiğimiz üç gün art arda fit görünümüyle denizde objektiflere yansıyan ünlü oyuncunun vücudunu eski görünüme ulaştırmak için çok çabaladığı düşünüldü.
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Ayrıca magazinde paylaşılan fotoğrafların profesyonelliği ve aynı noktada çekilmesi çoğunluğu Mark Wahlberg'in magazincilere para ödeyip bu fotoğrafları çekmesini istediği konusunda şüpheye soktu.

Ayrıca magazinde paylaşılan fotoğrafların profesyonelliği ve aynı noktada çekilmesi çoğunluğu Mark Wahlberg'in magazincilere para ödeyip bu fotoğrafları çekmesini istediği konusunda şüpheye soktu.

Yorumlara bakalım👇

1. Lanet olsun. Şimdi kaç yaşında? 🔥

1. Lanet olsun. Şimdi kaç yaşında? 🔥

2. Son zamanlardaki tüm Mark gönderilerine bayılıyorum 🔥🔥

2. Son zamanlardaki tüm Mark gönderilerine bayılıyorum 🔥🔥

3. Gerçekten iyi yaşlanıyor, kendine iyi bakıyor gibi görünüyor. 👏

3. Gerçekten iyi yaşlanıyor, kendine iyi bakıyor gibi görünüyor. 👏
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4. Mark sezonu millet.

4. Mark sezonu millet.

5.

5.

6. Ne vücut ama🔥

6. Ne vücut ama🔥

7. Sanırım tüm saçmalıklar için ondan para alıyorsun.

7. Sanırım tüm saçmalıklar için ondan para alıyorsun.

8. Harika görünüyor!

8. Harika görünüyor!
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10.

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iyi oyuncu filmleri güzel.