Kilise Yapay Zeka Destekli 'İsa Hologramını' Hayata Geçirdi
Kilise Yapay Zeka Destekli 'İsa Hologramını' Hayata Geçirdi
Teknolojinin geldiği son nokta olan yapay zeka, ne kadar ileriye gidebilir? Mesela duygularımızı anlayabilir mi? Soyut düşüncelerimizi, hislerimizi anlayıp bize tepki verebilir mi? Makine öğrenimini başka bir boyuta taşıyan yapay zeka, inanılmaz bir noktaya geldi. İsviçre'de bir kilise, yapay zekalı Hz.İsa hologramı yarattı.
Hz. İsa hologramı, kiliseye gelen kişilere tavsiyeler verebiliyor, onların dertlerini dinliyor...
Gelin detaylara bakalım.
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Yapay zekanın geldiği son noktayı ne siz sorun, ne biz söyleyelim.
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İsviçre'nin Luzern kentinde bulunan St.Peter Kilisesi, yapay zeka destekli Hz.İsa hologramını hayata geçirdi.
Bu yapay zekanın ardındaki isim "İnsanların yapay zekalı bir İsa'ya nasıl tepki vereceğini görmek ve anlamak istedik. Onunla ne hakkında konuşacaklardı? Onunla konuşmaya ilgi duyacaklar mıydı?" diyerek yapay zeka, inanç ve teknoloji kesişimini keşfetme amacıyla yola çıktıklarını belirtiyor.
Yapay zekalı Hz.İsa'yı deneyimleyenlerin tepkileri ise oldukça çeşitli. Kimileri bunun heyecan verici bir gelişme olduğunu düşünüyor, kimileri ise 'korkunç' diye niteliyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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