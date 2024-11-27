Kilise Yapay Zeka Destekli 'İsa Hologramını' Hayata Geçirdi

Yapay zeka aynı zamanda din adamları arasında da tartışmaların doğmasına sebep oldu. Bazı Katolikler, ayinin kutsallığının bozulduğunu belirtti. Sonuç ne olursa olsun, yapay zekanın geliştiricileri ise 'bunun gerçek bir ayin yerine geçmeyeceğini' belirtti.