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Kilise Yapay Zeka Destekli 'İsa Hologramını' Hayata Geçirdi

Kilise Yapay Zeka Destekli 'İsa Hologramını' Hayata Geçirdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 15:07

Teknolojinin geldiği son nokta olan yapay zeka, ne kadar ileriye gidebilir? Mesela duygularımızı anlayabilir mi? Soyut düşüncelerimizi, hislerimizi anlayıp bize tepki verebilir mi? Makine öğrenimini başka bir boyuta taşıyan yapay zeka, inanılmaz bir noktaya geldi. İsviçre'de bir kilise, yapay zekalı Hz.İsa hologramı yarattı.

Hz. İsa hologramı, kiliseye gelen kişilere tavsiyeler verebiliyor, onların dertlerini dinliyor...

Gelin detaylara bakalım.

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Yapay zekanın geldiği son noktayı ne siz sorun, ne biz söyleyelim.

Yapay zekanın geldiği son noktayı ne siz sorun, ne biz söyleyelim.

Bugüne kadar yapay zekanın soyut konularda pek de gelişmemiş olduğu söyleniyordu. Özellikle 'insani' duygularımızı anlamadığı, bizleri bu konuda yeterince tatmin edemediği belirtiliyordu. 

Fakat bu durum, bi hayli değişti.

İsviçre'nin Luzern kentinde bulunan St.Peter Kilisesi, yapay zeka destekli Hz.İsa hologramını hayata geçirdi.

İsviçre'nin Luzern kentinde bulunan St.Peter Kilisesi, yapay zeka destekli Hz.İsa hologramını hayata geçirdi.

'Deus in Machina' adı verilen bu yapay zeka, insanların Hz.İsa'nın vücut bulmuş haliyle etkileşime geçebilmesini sağlıyor. Kilise ziyaretçileri, karşılıklı olarak bu yapay zeka ile sohbet edebiliyor.

Bu yapay zekanın ardındaki isim "İnsanların yapay zekalı bir İsa'ya nasıl tepki vereceğini görmek ve anlamak istedik. Onunla ne hakkında konuşacaklardı? Onunla konuşmaya ilgi duyacaklar mıydı?" diyerek yapay zeka, inanç ve teknoloji kesişimini keşfetme amacıyla yola çıktıklarını belirtiyor.

Bu yapay zekanın ardındaki isim "İnsanların yapay zekalı bir İsa'ya nasıl tepki vereceğini görmek ve anlamak istedik. Onunla ne hakkında konuşacaklardı? Onunla konuşmaya ilgi duyacaklar mıydı?" diyerek yapay zeka, inanç ve teknoloji kesişimini keşfetme amacıyla yola çıktıklarını belirtiyor.

100'den fazla dilde cevaplar verebilen yapay zeka, kutsal metinler ve internetteki teolojik metinlerle eğitildi. Bugüne kadar yapay zekanın vermiş olduğu cevapların ise kilisenin verdiği cevaplarla kesiştiği iddia edildi.

Yapay zekalı Hz.İsa'yı deneyimleyenlerin tepkileri ise oldukça çeşitli. Kimileri bunun heyecan verici bir gelişme olduğunu düşünüyor, kimileri ise 'korkunç' diye niteliyor.

Yapay zekalı Hz.İsa'yı deneyimleyenlerin tepkileri ise oldukça çeşitli. Kimileri bunun heyecan verici bir gelişme olduğunu düşünüyor, kimileri ise 'korkunç' diye niteliyor.

Yapay zeka aynı zamanda din adamları arasında da tartışmaların doğmasına sebep oldu. Bazı Katolikler, ayinin kutsallığının bozulduğunu belirtti. Sonuç ne olursa olsun, yapay zekanın geliştiricileri ise 'bunun gerçek bir ayin yerine geçmeyeceğini' belirtti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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