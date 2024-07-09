Kılıçdaroğlu'nun Hesabından Kadın Doktora Taciz Mesajları! Gerçek Ortaya Çıktı!
Kılıçdaroğlu'nun Hesabından Kadın Doktora Taciz Mesajları! Gerçek Ortaya Çıktı!
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya danışmanı Taner Ay'ın, bir kadın doktoru Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarından mesaj atarak taciz ettiği belirtiliyor. Taner Ay savunmasında kadın doktora aşık olduğunu ve şifreleri verdiğini öne sürdü. Ay'ın iddiasına göre, mesajlar kumpas amaçlı kadın doktorun kendisini tarafından atıldı.
Kaynak: Seyhan Avşar-Gerçek Gündem
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Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Taner Ay, "aşık olduğu" bir doktordan karşılık bulamayınca sosyal medya üzerinden doktoru taciz etmeye başladı.
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Her yerden engellenmesi üzerine ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarından doktora mesajlar atmaya başladı.
İddiaya göre Ay, geçen hafta doktorun arabasının yanına gitti. Önce araca bir not bıraktı. Ardından camını kırdı.
Doktoru taciz etmediğini iddia eden Ay ise şunları söyledi: “Ben bu doktora çok güvendim. Kemal Bey’in sosyal medya hesaplarının şifresini ona ben verdim. O da sayfalarda bazı işlemler yapıyordu. O mesajları kendisi atmış. Ben atmadım."
"Tarafıma yönelik siyasi bir kumpas ve karalama kampanyası var. Doktorun yıpranmasını istemiyorum. Kendisi de bir şeylerden korktuğu için böyle şikayet yaptı. Arabanın yanına gittiğim doğru. Not bıraktım, camı kırdım."
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