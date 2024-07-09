Kılıçdaroğlu'nun Hesabından Kadın Doktora Taciz Mesajları! Gerçek Ortaya Çıktı!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya danışmanı Taner Ay'ın, bir kadın doktoru Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesaplarından mesaj atarak taciz ettiği belirtiliyor. Taner Ay savunmasında kadın doktora aşık olduğunu ve şifreleri verdiğini öne sürdü. Ay'ın iddiasına göre, mesajlar kumpas amaçlı kadın doktorun kendisini tarafından atıldı.

Kaynak: Seyhan Avşar-Gerçek Gündem