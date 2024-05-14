Kıdem Tazminatı Sadece Maaş Üzerinden Hesaplanmıyor: Giydirilmiş Ücret Nedir?

Kıdem tazminatına hak kazanmak için, çalışanın emekli olması, askerlik nedeniyle, kadınların evlilik nedeniyle 1 yıl içinde, işveren tarafından 'haklı bir neden olmadan' işten çıkartılmada, 'işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi' gibi nedenler kabul ediliyor.

Kıdem ve ihbar tazminatı, hesaplaması çalışanın son aldığı ücret üzerinden ödenirken, kanunda tazminatın hesaplanmasına ücret harici işçinin para ya da para ile ölçülmesi mümkün olan menfaatlerinin eklenebileceği görülüyor.