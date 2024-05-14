Kıdem Tazminatı Sadece Maaş Üzerinden Hesaplanmıyor: Giydirilmiş Ücret Nedir?
Kıdem Tazminatı Sadece Maaş Üzerinden Hesaplanmıyor: Giydirilmiş Ücret Nedir?
Kıdem tazminatı, son alınan maaş üzerinden çalışma süresiyle hesaplanırken, çalışana tanınan aynî veya nakdi ödemeler de dikkate alınarak 'giydirilmiş ücret' üzerinden ödenmesi gerekiyor. Hangi ödemeler 'giydirilmiş ücret' kabul ediliyor?
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Kıdem tazminatı, bir çalışanın, aynı işyerinde çalıştığı süreye bağlı olarak ayrılırken, elde ettiği bir ödeme hakkı. Son alınan ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı, sadece maaş üzerinden hesaplanmıyor.
Aynı işyerinde ya da aynı işverene ait bir yada birkaç iş yerinde en az 1 yıl boyunca çalışanlar, ayrılık dahilinde kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.
Aylık ücreti sabit olmayan çalışanlarda son bir yıl içinde ödenen ücretin aylık ortalaması alınmasıyla kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanıyor.
Giydirilmiş ücretin içinde, normal ücrete dahil olan yol, yakacak, yemek, giyim gibi haklar ve teşvik primi, kıdem ücreti, kira-barınma yardımı, bayram harçlığı gibi ödemeler de bulunuyor.
Giydirilmiş ücrete, yemek bedeli ya da yemek için ödenen nakit ya da yemek çeki ücreti de dahili edilirken, işe geliş gidişlerde verilen servis hizmeti ya da yol ücreti de ulaşım olarak ödemeler hesabına dahil ediliyor.
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İş yerinde kullanılmak üzere verilenler harici yapılan giysi yardımları, özel sağlık sigortası gibi ödemeler de kıdem tazminatına ekleniyor.
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