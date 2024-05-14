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Kıdem Tazminatı Sadece Maaş Üzerinden Hesaplanmıyor: Giydirilmiş Ücret Nedir?

Kıdem Tazminatı Sadece Maaş Üzerinden Hesaplanmıyor: Giydirilmiş Ücret Nedir?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.05.2024 - 11:37

Kıdem tazminatı, son alınan maaş üzerinden çalışma süresiyle hesaplanırken, çalışana tanınan aynî veya nakdi ödemeler de dikkate alınarak 'giydirilmiş ücret' üzerinden ödenmesi gerekiyor. Hangi ödemeler 'giydirilmiş ücret' kabul ediliyor?

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Kıdem tazminatı, bir çalışanın, aynı işyerinde çalıştığı süreye bağlı olarak ayrılırken, elde ettiği bir ödeme hakkı. Son alınan ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı, sadece maaş üzerinden hesaplanmıyor.

Kıdem tazminatı, bir çalışanın, aynı işyerinde çalıştığı süreye bağlı olarak ayrılırken, elde ettiği bir ödeme hakkı. Son alınan ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatı, sadece maaş üzerinden hesaplanmıyor.

Kıdem tazminatı, çalışanın aynî veya nakdi olarak hakları üzerinden ölçülebilen menfaatleri de hesaplanarak bulunuyor. Bu hesaplamada baz alınan hakların hepsine 'giydirilmiş ücret' denilirken, hangi ödemelerin 'giydirilmiş ücrete' dahil olduğunu da Habertürk'ten Ahmet Kıvanç yazdı.

Aynı işyerinde ya da aynı işverene ait bir yada birkaç iş yerinde en az 1 yıl boyunca çalışanlar, ayrılık dahilinde kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.

Aynı işyerinde ya da aynı işverene ait bir yada birkaç iş yerinde en az 1 yıl boyunca çalışanlar, ayrılık dahilinde kıdem tazminatına hak kazanabiliyor.
www.memurlar.net

Kıdem tazminatına hak kazanmak için, çalışanın emekli olması, askerlik nedeniyle, kadınların evlilik nedeniyle 1 yıl içinde, işveren tarafından 'haklı bir neden olmadan' işten çıkartılmada, 'işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi' gibi nedenler kabul ediliyor. 

Kıdem ve ihbar tazminatı, hesaplaması çalışanın son aldığı ücret üzerinden ödenirken, kanunda tazminatın hesaplanmasına ücret harici işçinin para ya da para ile ölçülmesi mümkün olan menfaatlerinin eklenebileceği görülüyor.

Aylık ücreti sabit olmayan çalışanlarda son bir yıl içinde ödenen ücretin aylık ortalaması alınmasıyla kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanıyor.

Aylık ücreti sabit olmayan çalışanlarda son bir yıl içinde ödenen ücretin aylık ortalaması alınmasıyla kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanıyor.

Yan ödemeler olmadan alınan maaş 'çıplak ücret' olurken, ücret dışında ihbar ve kıdem tazminatı hesabında yan haklar da 'giydirilmiş ücretle' hesaplanıyor.

Giydirilmiş ücretin içinde, normal ücrete dahil olan yol, yakacak, yemek, giyim gibi haklar ve teşvik primi, kıdem ücreti, kira-barınma yardımı, bayram harçlığı gibi ödemeler de bulunuyor.

Giydirilmiş ücretin içinde, normal ücrete dahil olan yol, yakacak, yemek, giyim gibi haklar ve teşvik primi, kıdem ücreti, kira-barınma yardımı, bayram harçlığı gibi ödemeler de bulunuyor.

Yargıtay, bu ek ödemelerin, giydirilmiş ücret hesabına dahil edilebilmesi için devamlı yapılıyor olması gerektiğini belirtirken, bir defaya özel yapılan ödemeler giydirilmiş ücret hesabına dahil edilmiyor.

Giydirilmiş ücrete, yemek bedeli ya da yemek için ödenen nakit ya da yemek çeki ücreti de dahili edilirken, işe geliş gidişlerde verilen servis hizmeti ya da yol ücreti de ulaşım olarak ödemeler hesabına dahil ediliyor.

Giydirilmiş ücrete, yemek bedeli ya da yemek için ödenen nakit ya da yemek çeki ücreti de dahili edilirken, işe geliş gidişlerde verilen servis hizmeti ya da yol ücreti de ulaşım olarak ödemeler hesabına dahil ediliyor.

Örnek olarak brüt ücret 20.002,50 TL alan bir çalışanın yemek ve yol ücreti de aylık 5 bin TL tutuyorsa, kıdem tazminatı 25.002,50 TL üzerinden hesaplanıyor.

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İş yerinde kullanılmak üzere verilenler harici yapılan giysi yardımları, özel sağlık sigortası gibi ödemeler de kıdem tazminatına ekleniyor.

İş yerinde kullanılmak üzere verilenler harici yapılan giysi yardımları, özel sağlık sigortası gibi ödemeler de kıdem tazminatına ekleniyor.

Yargıtay'a göre, yıl içinde yapılan zamlarda da son yapılan ödeme hesaplamada dikkate alınıyor. Yılda 4 ikramiye alan bir çalışan ilk üç ikramiyesini 10 bin lira üzerinden, son ikramiyesini de 15 bin lira olarak aldığında kıdem tazminatı 15 bin lira üzerinden hesaplanıyor.

Kıdem tazminatı tavan ücreti nedir?

Kıdem tazminatı tavan ücreti nedir?

Kıdem tazminatı çalışanın brüt ücreti ve çalıştığı süre üzerinden yapılırken, her 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre yeniden belirlenen tutarı da aşamıyor. 

2024 yılının ilk yarısı için kıdem tazminatı tavanı 35 bin 58 lira 58 kuruş olan kıdem tazminatı tavanı, çalışanın 'giydirilmiş ücreti' 50 bin lira ya da 100 bin lira olmasında değişmiyor ve 35.058,58 TL üzerinden hesaplanıyor.

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