Kıbrıs’ta Yapabileceğin 10 Aktivite

Larnaka Tuz Gölü’nün en güzel manzarası kışın oluyor. Çünkü kışın bu gölde flamingolar bir araya geliyor ve ortaya aşırı güzel bir görüntü çıkıyor. Diğer mevsimlerde de doğaseverlerin hoşuna gidecek bir manzara oluyor elbette.