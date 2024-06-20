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Kıbrıs’ta Yapabileceğin 10 Aktivite

etiket Kıbrıs’ta Yapabileceğin 10 Aktivite

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 13:01

Tatilde Kıbrıs'a gitmeyi düşünüyor ancak orada ne yapılır bilmiyorsan bu içerik senin için! Kıbrıs'ta yapabileceğin şeyleri senin için derledik!

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1. Girne Kalesi’ne giderek seyahatine başla.

1. Girne Kalesi’ne giderek seyahatine başla.

Bizans döneminde inşa edilen Girne Kalesi’nin St. George Kilisesi, Venedik Kulesi ve Batık Gemi Müzesi gibi çeşitli bölümleri bulunuyor. Bu kaleye gitmeni önermemizin sebebi, kalenin panoramik manzarasının tadını çıkarmanı istememiz. Manzaraya bayılacaksın!

2. Kıbrıs plajlarında deniz sporlarını deneyimle.

Kıbrıs’a gidip de plajlarında su kayağı, dalış, rüzgar sörfü veya yelken gibi deniz sporlarını yapmazsan ayıp olur! Özellikle de Ayia Napa veya Protaras gibi bölgeler bu deniz sporları için idealdir. Unutulmayacak bir Kıbrıs tatili yaşayacağına emin olabilirsin!

3. Afrodit’in doğduğu yere gidip aşkın çıkış noktasını gör.

3. Afrodit’in doğduğu yere gidip aşkın çıkış noktasını gör.

Efsaneye göre Baf yakınlarındaki Petra ton Romiou, yani Afrodit’in Kayalıkları, Afrodit’in doğduğu yer. Aşk ve güzellik tanrıçası olan Afrodit’in doğduğu yere giderek o mükemmel manzarayı da istediğin kadar izleyebilir, kendin için aşk dileyebilirsin.

4. Baf’a gitmişken Kral Mezarları’nı da atlama.

4. Baf’a gitmişken Kral Mezarları’nı da atlama.

Kral Mezarları’nın neden önemli olduğunu söyleyelim; M.Ö. 4.yüzyıla dayanan bu kaya mezarları, UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Eğer tarihe ilgin varsa bu Kral Mezarları’nı görmeden Kıbrıs’tan ayrılmamanı öneririz.

5. Trodos Dağları’nda doğa yürüyüşü yapmanı öneririz.

5. Trodos Dağları’nda doğa yürüyüşü yapmanı öneririz.

Kıbrıs için bavulunu hazırlarken kaliteli bir yürüyüş ayakkabısını da içine atmanı öneririz. Neden mi? Çünkü Trodos Dağları’nda etkileyici manzaralar eşliğinde mükemmel bir doğa yürüyüşü seni bekliyor! Bu yürüyüş sırasında çevredeki dağ köylerine giderek yerel kültürü de deneyimleyebilirsin.

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6. Kıbrıs’a gitmişken mutfağını da deneyimlemeden dönme.

Nereye gidersen git oranın mutfağını deneyimlemeyi sevenlerdensen Kıbrıs’ta da bunu yapmanı öneririz. Hellim peyniri, kebap çeşitleri, molehiya yemeği ve Kıbrıs tatlıları ile birkaç kilo alabilirsin. Kıbrıs’ın meşhur mezelerini de tatmayı unutma!

7. Girne Limanı’nda ufak bir yürüyüş yaparak kalorileri yak.

7. Girne Limanı’nda ufak bir yürüyüş yaparak kalorileri yak.

E gezi boyunca bir sürü yemek yiyeceksin, biraz hareket etmek iyi gelir herhalde. Bunun için Girne Limanı’nda yürüyüş yapabilirsin. Bu limanda renkli balıkçı tekneleri ve yatlar sana eşlik edecek. Aynı zamanda limanda güzel restoran ve kafeler de yer alıyor.

8. Larnaka Tuz Gölü’ne uğramayı unutma.

8. Larnaka Tuz Gölü’ne uğramayı unutma.

Larnaka Tuz Gölü’nün en güzel manzarası kışın oluyor. Çünkü kışın bu gölde flamingolar bir araya geliyor ve ortaya aşırı güzel bir görüntü çıkıyor. Diğer mevsimlerde de doğaseverlerin hoşuna gidecek bir manzara oluyor elbette.

9. Adanın en uzun kumsallarından olan Altın Kumsal’da dilediğince yüz.

9. Adanın en uzun kumsallarından olan Altın Kumsal’da dilediğince yüz.

Yüzmenin olmadığı bir Kıbrıs tatili düşünülemez! Karpaz Yarımadası’ndaki Altın Kumsal’ın insanı büyüleyen bir yapısı var. Bu yüzden orada yüzmeden geri dönmeni istemeyiz. İnce altın sarısı kumları ve berrak denizi ile Altın Kumsal sana çok iyi gelecek.

10. St. Hilarion Kalesi’ne doğru yolculuğa çık.

10. St. Hilarion Kalesi’ne doğru yolculuğa çık.

Burayı önermemizin elbette haklı bir sebebi var. St. Hilarion Kalesi, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmine ilham kaynağı olmuş. Sırf bu sebeple bile ziyaret etmek isteyeceğiniz kalenin aynı zamanda mükemmel bir manzarası olduğunu da söylemiş olalım.

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