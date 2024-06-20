Kıbrıs’ta Yapabileceğin 10 Aktivite
Kıbrıs’ta Yapabileceğin 10 Aktivite
Tatilde Kıbrıs'a gitmeyi düşünüyor ancak orada ne yapılır bilmiyorsan bu içerik senin için! Kıbrıs'ta yapabileceğin şeyleri senin için derledik!
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1. Girne Kalesi’ne giderek seyahatine başla.
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2. Kıbrıs plajlarında deniz sporlarını deneyimle.
3. Afrodit’in doğduğu yere gidip aşkın çıkış noktasını gör.
4. Baf’a gitmişken Kral Mezarları’nı da atlama.
5. Trodos Dağları’nda doğa yürüyüşü yapmanı öneririz.
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