Kesinlikle Affetmem Dediğin Şey Ne?
Kesinlikle Affetmem Dediğin Şey Ne?
Hazırsan, başlayalım 🙌
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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını.
3. Hayatında biri var mı?
4. Sosyal medya ile aran nasıl?
5. Sence sağlıklı iletişimin en temel kriteri hangisi?
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6. Hayatında en çok kime değer verirsin?
7. Birine borç verdin diyelim. Aradan uzun zaman geçti paran geri dönmedi. Ne yaparsın?
8. Birinden "ben böyleyim, ne yapayım" cümlesini duymak seni rahatsız eder mi?
9. Hangisini asla yapmazsın?
10. Kolay kolay barışır mısın?
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11. Küs olduğun biriyle aynı ortamda denk geldin diyelim. Ona nasıl davranırsın?
12. Hoşuna gitmeyen bir durumu karşı tarafa çekinmeden söyleyebilir misin?
13. Hangi söz senin düşünce tarzına daha yakın?
Düşüncesizlik!
İkiyüzlülük!
Şımarıklık!
İhanet!
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