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Kesinlikle Affetmem Dediğin Şey Ne?

Kesinlikle Affetmem Dediğin Şey Ne?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
14.01.2024 - 11:01

Hazırsan, başlayalım 🙌

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını.

3. Hayatında biri var mı?

3. Hayatında biri var mı?

4. Sosyal medya ile aran nasıl?

4. Sosyal medya ile aran nasıl?

5. Sence sağlıklı iletişimin en temel kriteri hangisi?

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6. Hayatında en çok kime değer verirsin?

7. Birine borç verdin diyelim. Aradan uzun zaman geçti paran geri dönmedi. Ne yaparsın?

8. Birinden "ben böyleyim, ne yapayım" cümlesini duymak seni rahatsız eder mi?

9. Hangisini asla yapmazsın?

10. Kolay kolay barışır mısın?

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11. Küs olduğun biriyle aynı ortamda denk geldin diyelim. Ona nasıl davranırsın?

12. Hoşuna gitmeyen bir durumu karşı tarafa çekinmeden söyleyebilir misin?

13. Hangi söz senin düşünce tarzına daha yakın?

Düşüncesizlik!

Hayatında asla hoş görmediğin ve affedemediğin bir davranış biçimi düşüncesizlik. Senin için, başkalarının fikirlerine saygı göstermek hayati bir öneme sahip. Karşı tarafın düşüncelerini hiçe sayan, onları görmezden gelen insanlarla dolu bir dünya, senin dünyan olamaz. Seninle aynı frekansta olmayan, senin düşüncelerini ve hislerini anlamayan kişilerin hayatında yeri yok. Sen, insanların birbirine değer verdiği, herkesin düşüncelerine saygı gösterdiği bir dünyada yaşamayı tercih ediyorsun. Bu yüzden düşüncesizlik, senin için affedilmez bir hata.

İkiyüzlülük!

Hayatının en kıymetli parçalarından biri olan dürüstlük, senin için her şeyden önce geliyor. İnsanların maskeler arkasına saklanarak gerçek yüzlerini gizlemesi, senin için affedilmez bir durum. İkiyüzlülük, senin dünyanda kesinlikle kabul edilemez bir davranış modeli.

Şımarıklık!

Hayatın renkli kıvrımları ve zorlu dönemeçleri boyunca karşılaştığın pek çok davranış biçimi var. Kimi zaman bu davranışlar seni güldürüyor, kimi zaman düşündürüyor ve kimi zaman da hayrete düşürüyor. Ancak içlerinde öyle bir davranış biçimi var ki, adeta senin kırmızı çizgin. Bu duygu, adeta bir buz parçası gibi yavaş yavaş eriyerek tüm varlığını kaplıyor ve seni rahatsız ediyor.

İhanet!

Hayatın boyunca karşılaştığın her türlü zorluğa, her türlü engellemeye rağmen, hep dimdik durmayı başardın. Ancak bir konu var ki, senin için asla kabul edilemez: İhanet. Bu kelime, senin için adeta bir kırmızı çizgi. İhanet, senin dünyanı sarsan, seni derinden yaralayan bir davranış biçimi.

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