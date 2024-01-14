Kesinlikle Affetmem Dediğin Şey Ne?

Hayatın renkli kıvrımları ve zorlu dönemeçleri boyunca karşılaştığın pek çok davranış biçimi var. Kimi zaman bu davranışlar seni güldürüyor, kimi zaman düşündürüyor ve kimi zaman da hayrete düşürüyor. Ancak içlerinde öyle bir davranış biçimi var ki, adeta senin kırmızı çizgin. Bu duygu, adeta bir buz parçası gibi yavaş yavaş eriyerek tüm varlığını kaplıyor ve seni rahatsız ediyor.