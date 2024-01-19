Kerimcan Durmaz Cevapladı: Danla Bilic ile Neden Küstüler?

Peki Kerimcan'ın geçmişte daha feminen olan tarzının son zamanlarda maskülen olmasının sebebi ne?

'Büyüyoruz, gelişiyoruz, daha fazla görüyoruz...Kendimizi daha fazla geliştiriyoruz. İçimde kalmasını istemediğim her şeyi yaşadım. Artık neyin daha güzel durduğunu ayırt edebiliyorum. İçimden gelen ses beni nereye götürüyorsa oraya gidiyorum'