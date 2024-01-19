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Kerimcan Durmaz Cevapladı: Danla Bilic ile Neden Küstüler?

Kerimcan Durmaz Cevapladı: Danla Bilic ile Neden Küstüler?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.01.2024 - 21:55

Sizden gelen soruları cevaplamak için Kerimcan Durmaz tüm samimiyetiyle konuğumuz oldu! Peki kendisi hakkında hangi soruları yanıtladı dersiniz?

Kemerleri bağlayın, kendinizi Kerimcan Durmaz'a bırakın!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Eğlenceli bir soruyla başlayalım: Kerimcan Durmaz bad boy mu seviyor yoksa efendi mi? 😂

Eğlenceli bir soruyla başlayalım: Kerimcan Durmaz bad boy mu seviyor yoksa efendi mi? 😂

'Kısaca Nejat İşler mi, Kıvanç Tatlıtuğ mu?'

'Ben bad boycuyum, yani Kıvanç Tatlıtuğ' cevabını alıyoruz kendisinden!

Fazla vakit kaybetmeden sıradaki klasik bir Onedio sorusuyla devam edelim;

'DM'den aldığın en trajikomik mesaj neydi?'

'Bir gün çok beğendiğim bir profilden mesaj aldım, zamanla benden farklı istekleri olmaya başladı. Benden iç çamaşırımı satmamı istedi...'

"Bir devlet mensubunun oğluyla adım çıktı...Hayatımda asla bir araya gelmediğim, gelemeyeceğim biri!"

"Bir devlet mensubunun oğluyla adım çıktı...Hayatımda asla bir araya gelmediğim, gelemeyeceğim biri!"

Kerimcan Durmaz'a hakkında çıkan en saçma magazin haberini sorduk. 

'Hakkımda çok fazla saçma magazin haberi yapıldı. İçlerinde aşırı aşırı saçma olanı ise bir devlet mensubunun oğluyla adımın çıkmasıydı. Hayatımda asla bir araya gelmediğim, gelemeyeceğim biri! Anlamsız bir şekilde konuşuldu bu. Hayatımın en saçma haberiydi bu.'

"İçimden gelen ses beni nereye götürüyorsa oraya gidiyorum"

"İçimden gelen ses beni nereye götürüyorsa oraya gidiyorum"

Peki Kerimcan'ın geçmişte daha feminen olan tarzının son zamanlarda maskülen olmasının sebebi ne?

'Büyüyoruz, gelişiyoruz, daha fazla görüyoruz...Kendimizi daha fazla geliştiriyoruz. İçimde kalmasını istemediğim her şeyi yaşadım. Artık neyin daha güzel durduğunu ayırt edebiliyorum. İçimden gelen ses beni nereye götürüyorsa oraya gidiyorum'

Bize bir WhatsApp grubunun adını söyler misin? 😂

Bize bir WhatsApp grubunun adını söyler misin? 😂

Sizce Kerimcan Durmaz'ın bir WhatsApp grubunun adı ne olabilir?

Elbette Kızılcık Şerbeti! 😂

Peki bu grubun üyeleri kimdir sizce?

Geldik malum soruya: Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic neden küstü?

Geldik malum soruya: Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic neden küstü?

Her şey Kerimcan Durmaz'ın Danla'yı bir videosuna davet etmesiyle başlıyor. Danla Bilic ise menajeriyle görüşüp kendisine boş bir tarih vereceğini söylüyor. Fakat geri dönmüyor...

Peki sonrasında neler oluyor?

Detayların tamamı videomuzda!

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Eril Kerimcan taklidi, flörtöz Kerimcan ses tonu...Daha neler neler var! 😂

Eril Kerimcan taklidi, flörtöz Kerimcan ses tonu...Daha neler neler var! 😂

Kerimcan Durmaz'a bu samimiyet dolu soru cevap için çok teşekkür ederiz! Videomuzun detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Keyifli seyirler!

Kerimcan Durmaz Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor! Kızılcık Şerbeti, Eril Taklidi, Uçak

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