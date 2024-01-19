Kerimcan Durmaz Cevapladı: Danla Bilic ile Neden Küstüler?
Kerimcan Durmaz Cevapladı: Danla Bilic ile Neden Küstüler?
Sizden gelen soruları cevaplamak için Kerimcan Durmaz tüm samimiyetiyle konuğumuz oldu! Peki kendisi hakkında hangi soruları yanıtladı dersiniz?
Kemerleri bağlayın, kendinizi Kerimcan Durmaz'a bırakın!
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Eğlenceli bir soruyla başlayalım: Kerimcan Durmaz bad boy mu seviyor yoksa efendi mi? 😂
"Bir devlet mensubunun oğluyla adım çıktı...Hayatımda asla bir araya gelmediğim, gelemeyeceğim biri!"
"İçimden gelen ses beni nereye götürüyorsa oraya gidiyorum"
Bize bir WhatsApp grubunun adını söyler misin? 😂
Geldik malum soruya: Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic neden küstü?
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Eril Kerimcan taklidi, flörtöz Kerimcan ses tonu...Daha neler neler var! 😂
Kerimcan Durmaz Sosyal Medyadan Gelen Soruları Yanıtlıyor! Kızılcık Şerbeti, Eril Taklidi, Uçak
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