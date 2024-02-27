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Kerimcan'dan Sonra Simge'ye de Eril Enerji Yüklendi! 27 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Kerimcan'dan Sonra Simge'ye de Eril Enerji Yüklendi! 27 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları

Instagram Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
27.02.2024 - 20:57

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Uraz Kaygılaroğlu:

1. Uraz Kaygılaroğlu:

2. Mert Yazıcıoğlu, 'Ayaklı Gazete'nin 'Yılın Fark Yaratan Performansı Ödülü'nü aldı.

2. Mert Yazıcıoğlu, 'Ayaklı Gazete'nin 'Yılın Fark Yaratan Performansı Ödülü'nü aldı.

3. Melike Şahin, ilk albümü 'Merhem'in üçüncü yılını kutladı.

4. Müjde Uzman:

4. Müjde Uzman:

5. Ezgi Mola, oğlu Can'la paylaşım yaptı.

5. Ezgi Mola, oğlu Can'la paylaşım yaptı.
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6. Meriç Aral ve yakın arkadaşı Melikşah Altuntaş'tan yeni paylaşım...

6. Meriç Aral ve yakın arkadaşı Melikşah Altuntaş'tan yeni paylaşım...

7. Kerimcan Durmaz'dan sonra Simge'ye de eril enerji yüklendi.

7. Kerimcan Durmaz'dan sonra Simge'ye de eril enerji yüklendi.

8. Hazar Ergüçlü'den set paylaşımları geldi.

9. Hazal Subaşı:

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