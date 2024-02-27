Kerimcan'dan Sonra Simge'ye de Eril Enerji Yüklendi! 27 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
Kerimcan'dan Sonra Simge'ye de Eril Enerji Yüklendi! 27 Şubat'ta Ünlülerin Yaptığı Instagram Paylaşımları
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1. Uraz Kaygılaroğlu:
2. Mert Yazıcıoğlu, 'Ayaklı Gazete'nin 'Yılın Fark Yaratan Performansı Ödülü'nü aldı.
3. Melike Şahin, ilk albümü 'Merhem'in üçüncü yılını kutladı.
4. Müjde Uzman:
5. Ezgi Mola, oğlu Can'la paylaşım yaptı.
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6. Meriç Aral ve yakın arkadaşı Melikşah Altuntaş'tan yeni paylaşım...
7. Kerimcan Durmaz'dan sonra Simge'ye de eril enerji yüklendi.
8. Hazar Ergüçlü'den set paylaşımları geldi.
9. Hazal Subaşı:
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